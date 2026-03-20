Mundial 2026: Adidas presenta 25 pieles para conquistar América

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Adidas apuesta fuerte al Mundial 2026 con una colección de más de 25 segundas equipaciones. Esta propuesta mezcla identidad nacional y narrativa cultural, convirtiendo los uniformes en piezas de estilo para: España, Argentina, México, Alemania y Japón entre otras selecciones.

La marca alemana cuenta con un despliegue ambicioso que busca reinterpretar los símbolos nacionales desde una mirada contemporánea. Cada diseño incorpora la tecnología ClimaCool+, optimizando la transpirabilidad para las exigentes condiciones climáticas de Norteamérica.

La colección incluye a selecciones como: Venezuela, Perú o Chile, que pese a no estar en el Mundial 2026, cuentan con su versión. Cada modelo tiene un detalle que combina la cultura del país y el fútbol, intentando ubicar cada camiseta como la moda del verano a nivel mundial.

Adidas y los detalles ocultos de las camisetas del Mundial 2026

La camiseta de España es una de las más aclamadas desde que Adidas presentó sus modelos. Combina el blanco roto de base, con detalles gráficos en color pirita. Simulando un manuscrito antiguo que rinde homenaje al legado literario; elegancia y cultura para el Mundial 2026.

Japón resalta con una camiseta blanca limpia, pero introduce un sistema de franjas de colores brutal. Un diseño potente y moderno, donde los colores recuerdan el modelo de las camisetas de beisbol, donde los asiáticos ya fueron campeones del mundo en tres ocasiones.

Venezuela por otra parte, tiene una edición que rinde homenaje a la historia del fútbol en el país. Una camiseta blanca con detalles en amarillo, azul y rojo, con la palabra 'Venezuela' una referencia al emblema utilizado por la federación entre 1961 y 1967.

La argentina más nacionalista de un Mundial

La nueva camiseta de Argentina presenta una base negra elegante, decorada con patrones en azul eléctrico que evocan el fileteado porteño, arte típico de Buenos Aires. Este diseño fluye como el tango, representando la pasión y la creatividad que caracteriza al campeón del mundo.