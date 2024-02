La Guardia Civil detiene al hermano de este histórico de LaLiga (+Detalles)

Este lunes 19 de febrero de 2024, el Servicio Marítimo (SEMAR) de la Guardia Civil de Cádiz confirmó mediante un comunicado oficial que detuvo al hermano del delantero del Celta de Vigo, Nolito Durán, tras navegar en una narcolancha en la desembocadura del río Guadalquivir situada en Sanlúcar de Barrameda.

Sin embargo, el exfutbolista del Manchester City aseguró que ninguno de los individuos que arrestaron era su hermano mediante sus redes sociales, "me gustaría aclarar que la noticia de la detención de un hermano mío en Sanlúcar en una narcolancha es absoluta y totalmente falsa.

Del mismo modo, envió un mensaje a los medios, "Me gustaría que los medios de comunicación que se han hecho eco de este suceso retiren mi imagen y mi nombre y me desvinculen de esa información que no tiene nada que ver con mi persona ni con nadie de mi familia. En caso de no proceder me reservo el derecho a emprender todas las acciones legales que procedan o a quienes contribuyan a la difusión de mi nombre en dicha noticia. Muchas gracias.".

Según la policía de Cádiz, los hechos se produjeron el pasado sábado 17 de febrero en una intenta persecución que terminó en la localidad gaditana y cada uno de los implicados permanecen actualmente en prisión y sin opción de ser puestos en libertad condicional.

Sobre esto, no se dieron más informaciones por ninguna de las dos partes, por lo que, quedará esperar que las autoridades abran la investigación y expliquen todos los detalles del delito y quiénes son las personas involucradas.