¿Es la clave para las críticas? João Félix reaparece con este golazo y manda un mensaje para los "haters" (+Video)

El Fútbol Club Barcelona venció al Real Betis cuatro goles a dos en su visita al Estadio Benito Villamarín por la jornada 21 de la Liga EA Sports 2023-2024, en un partido que se le complicó al conjunto catalán luego de que el mediocampista español, Isco, consiguiera el empate luego de ir perdiendo por una ventaja de dos goles a cero.

Tras esto, el cuerpo técnico comandado por Xavi Hernández decidió dar ingreso al delantero portugués, João Félix, quien recibió muchas críticas por las últimas actuaciones que estaba teniendo con el club azulgrana. Cabe destacar, que dicha modificación se produjo en el minuto 81 y fue la clave para llevarse los tres puntos, debido a que en los últimos instantes de partido el futbolista de 24 años anotó el tercer tanto para el Barça, tras un tiro de tres dedos que el guardameta, Rui Silva, no pudo atajar.

Por ello, al finalizar el encuentro todas las miradas se dirigieron al ex jugador del Benfica y Atlético de Madrid, siendo preguntado en la zona de prensa sobre los comentarios hacia su juego, "Estoy acostumbrado a que hablen de mí, cuando estoy bien o no lo estoy. Cuando estoy jugando o no lo estoy, siempre hay ruido, siempre hay quien tiene decir algo, a mí ya me da un poco igual".

Asimismo, explicó la clave para que las críticas no le afecten y pueda sobreponerse a cualquier situación, "La mejor manera: no ver historias, no escuchar a nadie, seguir adelante. Tengo la confianza en mí mismo".

Por otro lado, el talentoso atacante quiso mandar un mensaje a la hinchada culé para que no pierdan la fe en el equipo, "Vamos a pelear la Liga hasta el final, La Liga, la Copa, La Champions. En cualquier momento el Madrid y el Girona van a perder puntos y tenemos que estar ahí".

João Félix en lo que va de temporada, ha participado en un total de 26 partidos, acumulando siete goles y cinco asistencias en todas las competiciones (La Liga, UEFA Champions League, Supercopa de España y Copa del Rey).