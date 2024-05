¡Dardo contra Laporta! Esto dijo Xavi Hernández en su última rueda de prensa con el Barcelona (+Video)

El Fútbol Club Barcelona venció al Sevilla en la última jornada de la Liga EA Sports 2023-2024. A pesar de la victoria, había un ambiente muy tenso y triste en el vestuario azulgrana, tras el despido de Xavi Hernández como entrenador de cara al próximo curso.

Los problemas con Joan Laporta y Deco terminaron por definir el futuro de Xavi en el banquillo; dejando muy molestos a gran parte de los aficionados, quienes consideraban que el español debía seguir dirigiendo al primer equipo. Sin embargo, ya no hay vuelta atrás y la leyenda de la Selección Española ofreció sus últimas declaraciones en la rueda de prensa post-partido.

Ahí mostró su descontentó por dejar el club y aseguró que se irá con un sabor amargo, "He tenido que controlar las emociones. Estamos tristes porque creíamos que podíamos seguir, aunque orgullosos por lo que hemos hecho y por la estima que he logrado de los jugadores y la afición".

Xavi se va del Barcelona con un total de dos títulos como técnico (Liga EA Sports y Supercopa de España); además de dejar una racha de 90 victorias, 23 empates y 29 derrotas en 142 partidos desde que tomó el cargo en el año 2021.

¡No faltó el recado a Laporta!

Sin dudas, todos los presentes en la zona mixta esperaban que Xavi mandará un mensaje a la directiva del Barça, ante el cambio repentino de opinión sobre su futuro. Y luego de varias respuestas lo hizo, manifestando que no mostraron su confianza en el proyecto.

"No quiero entrar en los motivos de la decisión, esto ya no importa. Esto lo tienen que explicar los dirigentes que son los que tienen que explicarlo. Todo lo que he hecho ha causado un terremoto, en general no he podido trabajar con mucha calma. Creo que no se ha valorado suficientemente en el trabajo", confesó Hernández.

Además, aprovechó para dar un consejo a su próximo reemplazo (todo parece indicar que será Hansi Flick), "Sufrirá, que tenga paciencia, que es una plaza complicada y lo único que le salvará es ganar".