¿Bellingham es imprescindible? Esto dijo Carlo Ancelotti sobre las lesiones de esta temporada (+Declaraciones)

Este martes 13 de febrero vuelve la UEFA Champions League y una de las primeras eliminatorias de los octavos de final será Leipzig contra Real Madrid en el Estadio Red Bull Arena, en un partido donde ambos equipos buscarán empezar de la mejor forma para llegar a la vuelta con muchas posibilidades de pasar a cuartos.

Ahora bien, el entrenador del conjunto blanco, Carlo Ancelotti, habló en la rueda de prensa previa al compromiso y destacó varios puntos como el gran momento del equipo, las múltiples bajas por lesión y la polivalencia de sus jugadores. Sobre el estado de forma actual expresó que, "Llegamos bien. Estamos en una buena racha, en un buen momento. El equipo está ilusionado y motivado. Vuelve la Champions, que es una competición que nos gusta mucho y jugamos contra un rival potente, de calidad y que juega un fútbol de intensidad. Hay que plantear un partido completo en lo defensivo y en lo ofensivo, pero ahí tenemos la calidad”.

Era inevitable que el técnico italiano, fuera preguntado por la ausencia del mediocampista inglés, Jude Bellingham y quien será el sustituto mientras se recupera del esguince de tobillo, "Nunca pensamos en los que no están. Tenemos que pensar que sin Bellingham, hemos ganado 4 de 4 partidos. Los que lo han reemplazado lo han hecho muy bien, como Brahim o Joselu. Es un jugador muy importante, pero creo que esto ha sido una oportunidad para estar más motivados”.

Jugadores fuera de lugar y el reemplazo de Bellingham

Asimismo, manifestó estar muy orgullo y satisfecho por el increíble sacrificio que están mostrando algunos futbolista como Dani Carvajal o Aurélien Tchouaméni por estar jugando fuera de posición, "Casi todos me han dicho que no tienen problema de jugar en otra posición, porque tienen en cuenta las dificultades del equipo y quieren aportar. Yo no voy a meter a un jugador al que no le gusta jugar en una posición. Forzar las cosas, nunca, intentar convencer, sí. Tenemos otras opciones que debo tener en cuenta".

En cuanto, a cuál será la alineación para enfrentar al Leipzig, el experimentado estratega dejó algunas pistas en sus declaraciones, "El Leipzig es muy fuerte en el balón parado y para Brahim esta no es su mejor cualidad, no es un gigante. Carvajal como central ha jugado muy bien. Tengo que pensar”; estas palabras pueden reflejar que el mediapunta español, puede que no juegue de inicio como muchos pensaban; en cambio la balanza se inclinaría más a Joselu para compartir ataque con Vinícius Júnior y Rodrygo Goes.