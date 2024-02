Carlo Ancelotti felicita a Vinícius, pero aprovecha para dejarle un mensaje

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que, con el “nivel” y “actitud” del brasileño Vinícius Junior frente al Girona (4-0), para él, “es el mejor del mundo”

“Vinícius ha hecho un partido top. Vinícius es muy importante. Cuando juega de esta manera, con este nivel y esta actitud, es el mejor del mundo”, dijo en rueda de prensa.

“Bellingham es el segundo mejor y el tercero Rodrygo. Cuarto, Kroos, Valverde, Camavinga… El partido de hoy fue muy bueno. Estar en el banquillo del Real Madrid hoy está muy bien”, añadió.

Un Ancelotti que evitó de nuevo hablar del francés Kylian Mbappé al ser cuestionado por su fichaje.

“El jugador que tu has nombrado es de otro equipo y para mí los que tengo son los mejores”, declaró.

Además, el técnico italiano valoró la comparativa de Bellingham con Zidane.

“Zidane tenía un nivel superior de calidad, pero Bellingham lo completa con llegada al área. El primer gol que ha hecho es un movimiento que pocos jugadores pueden hacer”, señaló.

Ancelotti explicó que el alemán Antonio Rüdiger, quien fue baja de última hora por una lesión en el muslo izquierdo, “se encuentra bien en la carrera normal, pero le cuesta un poco en los cambios de dirección”, por lo que no quisieron “arriesgar” y tampoco jugará el martes contra el RB Leipzig en ‘Champions’.

Además, explicó cómo se gestó el contar con Carvajal como central en lugar de algún canterano acostumbrado a jugar en dicha demarcación.

“Lo de Carvajal no se entrena. Él me ha dicho que le daba igual si jugar de central izquierdo o por la derecha. Le puse por la izquierda y pareció que había jugado 400 partidos ahí. A Carvajal no le tienes que enseñar nada, porque tiene todo”, dijo.