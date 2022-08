La Juventus ficha a otro argentino

Faltan pocos días para el cierre del mercado de fichajes y, por ende, muchos movimientos han sido ejecutados recientemente por clubes como el Paris Saint-Germain, el Fulham, el Sevilla y el Manchester United, cuya última adquisición fue el atacante brasileño Antony.

La Juventus de Turín no se ha quedado atrás. El cuadro de Massimiliano Allegri necesita un volante de creación que represente una alternativa al lesionado Paul Pogba y permita liberar a Manuel Locatelli para que se sume al ataque bianconero. Es por eso que se ha fijado en Leandro Paredes, mediocampista de 28 años internacional con la selección de Argentina y una de las piezas clave del PSG.

De acuerdo con el especialista en fichajes Fabrizio Romano, parisinos y piamonteses llegaron a un acuerdo tras varios días de negociaciones, donde se discutía si el traspaso del bonaerense se realizaría a través de un préstamo con opción de compra o con obligación de compra. Finalmente, ambas partes concordaron en que Paredes partirá a Turín en calidad de cedido y la Juve deberá pagar su ficha a partir de la temporada 2023/2024.

Leandro Paredes to Juventus, here we go! Full verbal agreement now completed on loan with buy option that could become mandatory, €15m plus €5m add-ons. ⚪️⚫️ #Juventus



Paredes will undergo medical tests tomorrow. pic.twitter.com/PGWfHDlFTK