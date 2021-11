A un año de la fiesta del fútbol: ¿Quiénes han clasificado al Mundial de Catar 2022?

Fútbol Internacional

Samuel Aldrey /@SamuelAldrey

Con un año todavía por recorrer hasta llegar al inicio del Mundial de Catar en 2022, trece países ya se han anotado para disputar el torneo que iniciará el 21 de noviembre: algunos clasificaron con facilidad, otros aplastando a sus rivales y algunos con un toque de drama.

El drama no solo se vive desde los partidos, el torneo también tiene el suyo. Envuelto en escándalos y preocupaciones por los observadores internacionales de derechos humanos desde el día que Catar fue anunciado como el anfitrión. Las consecuencias de esta decisión las reportó The Guardian con 6.000 muertes de trabajadores inmigrantes. ¿Cómo actuarán las selecciones antes de cada partido? No se puede saber. ¿Protestarán? Los hinchas alemanes ya comenzaron su boicot.

Pero las identidades de esas selecciones que tendrán que disputar el torneo entre noviembre y diciembre ya las conocemos. Algunas son demasiado familiares.

Equipos clasificados y los que faltan.

La mayoría de los contendientes tradicionales ya tienen su pasaje:10 países europeos, liderados por una fortísima plantilla de Francia, el campeón defensor, Bélgica, oficialmente, el mejor equipo del ranking FIFA y también España, Alemania e Inglaterra. A ellos se le suman las dos poderosas selecciones de Sudamérica: Brasil y Argentina.

Los únicos grandes nombres que faltan son dos: Italia y Portugal. Ambos deberán reclamar su lugar en la Copa del Mundo a través del repechaje para reclamar uno de los tres cupos restantes de Europa.

Mientras, en otros lugares del mundo, aunque nada todavía es oficial, el paisaje se hace claro.

Tres de los cupos de Asia se repartirán entre Irán, Arabia Saudita y Korea del Sur. El cuarto lugar, por ejemplo, está en disputa entre Australia y Japón. En Norteamérica, Canadá -inesperadamente- lídera la clasificación en CONCACAF, por encima de Estados Unidos y México. Los mexicanos dirigidos por Gerardo 'Tata' Martino están en una de sus peores clasificaciones.

En Sudamérica, Ecuador tiene pie y medio en la competición, pero cinco equipos aún se mantienen en la disputa por el quinto lugar e ir al repechaje (Chile, Uruguay, Perú, Bolivia y Paraguay).

Solo en África -donde se dedirá después de una llave de eliminación de cinco partidos ida y vuelta- y Oceanía han tenido una clasificación totalmente atropellada por el coronavirus con constantes suspensiones.

Así que aún quedan 12 meses de espera, 19 lugares todavía sin ser reclamados.

Echemos un vistazo a los equipos que ya están en el Mundial.

QATAR

Catar enfrentó a la selección de Estados Unidos en la semifinal de la Copa Oro y perdió 1 a 0 / Frederick J. Brown (AFP)

¿Cómo clasificó? Ha sido fácil. Obtuvieron su cupo rodeado de controversia, que por ahora ha evitado, desde que este pequeño estado del golfo en 2010 fuese escogido anfitrión, el boleto automático a la competición por ser la nación anfitrión es rara vez por méritos deportivos.

¿Qué se puede esperar de ellos en 2022? Los últimos resultados de la selección catarí no son nada alentadores para su porvenir en la competición. Su entrenador Felix Sanchez ha caído derrotado fácilmente por Serbia, Portugal e Irlanda. Catar probablemente no sobreviva a la fase de grupos, pero posiblemente no será de forma bochornosa. Sánchez es inteligente en la pizarra, capaz de potenciar a su equipo apoyado por su afición.

ALEMANIA



Hansi Flick y el equipo germano avanzaron sin complicaciones en la clasificación /Alexander Hassenstein (Getty Images)

¿Cómo clasificó? Alemania fue uno de los primeros equipos en ganarse un cupo en el Mundial de Catar 2022, pero para sus estándares fue un camino lleno de incertidumbre y tensión. En marzo, bajo su extécnico Joachim Löw, los germanos perdieron un partido de eliminatorias. Después, ganó los nueve restantes y clasificó con algunas fechas restantes bajo el mando de Hansi Flick.

¿Qué se puede esperar de ellos en 2022? La fecha del torneo puede que juegue en contra de Alemania. El 2022 puede que llegue un poco tarde para los baluartes alemanes -Thomas Müller, Manuel Neuer e Ilkay Gündogan-, pero justo para la excitante nueva generación de futbolistas liderada por Kai Havertz (Chelsea), Florian Wirtz (B. Leverkusen) y Jamal Musiala (B. München) que eventualmente serán los líderes.

DINAMARCA

Dinamarca fue la primera selección europea en clasificarse /EFE

¿Cómo clasificó? Después de jugar la semifinal contra Inglaterra en una extraordinaria y emocional Eurocopa, los daneses mantuvieron su ritmo en las clasificatorias al Mundial. El equipo de Kasper Hjulmand hizo un paseo por su grupo al ganar los primeros nueve partidos y clasificando con un mes todavía por disputarse.

¿Qué esperar de ellos en 2022? El récord de Dinamarca -no solo de este año, sino desde hace seis años en fase clasificatorias- auguran un buen desempeño en Catar. Hjulmand y su talentoso equipo (Martin Damsgaard, Kasper Dolberg, Pierre-Emile Højbjerg y Joakim Maehle) buscan llegar como mínimo a cuartos de final. Quedará solo por ver cómo compensar la más que posible baja de Christian Eriksen, la chispa creativa del equipo.

BRASIL

Brasil clasificó invicta en CONMEBOL con cuatro fechas y un partido menos (contra Argentina) por disputarse / CONMEBOL

¿Cómo clasificó? El equipo de Adenor 'Tite' Bachi navega por aguas calmadas en el Caribe, en una de las eliminatorias más complicadas del mundo. Ha ganado 11 de sus 13 partidos hasta ahora. Aún no ha recibido ni un gol en contra en su casa -una estadística inflada un poco tras la suspensión de su partido contra Argentina después de que agentes sanitarios del ministerio de Sanidad invadieran el campo para arrestar a los jugadores que incumplieron el protocolo de bioseguridad-, Brasil solo ha dejado puntos fuera de casa ante Argentina y Colombia.

¿Qué podemos esperar en 2022? La película se ha visto innumerables veces: Brasil llega volando tras una clasificación tranquila, solo para atragantarse en las fases finales de la copa del mundo. No obstante, 'Tite' ha creado una máquina más que capaz para ganar el torneo -que se le hace esquivo desde el 2002-, pero toda la incertidumbre caerá en lo que pueda generar creativamente Neymar Jr.

ARGENTINA



Lionel Messi y la Argentina pudieron alzar otra Copa después de 28 años. Buscan la seguidilla / EFE

¿Cómo clasificó? Montados todos en la 'Scaloneta'. Así clasificó. Lionel Scaloni ha fraguado una última oportunidad para que Lionel Messi logre alzar otro título con la albiceleste, pero después de un lento comienzo Argentina ha encontrado su juego y ha dominado las eliminatorias. Su recompensa haber ganado la Copa América ante Brasil, en el Maracaná. La 'Scaloneta' parte invicta hacia Catar.

¿Qué podemos esperar en 2022? Un equipo compacto, liderado por Lionel Messi y acompañado por los pases de Rodrigo De Paul, junto a las corridas de Ángel Di María. Todo eso junto al deseo de poder alzar la Copa del Mundo. La pregunta a responder es cómo Scaloni va a mantener el funcionamiento de su máquina y no revolucionar demasiado el motor de la 'Scaloneta' para quedar varado en plena subida.

FRANCIA

Tras su eliminación contra Suiza en la Eurocopa, la selección francesa busca redimirse y defender el campeonato del mundo /EFE

¿Cómo clasificó? En una sola palabra: impacientemente. El lugar de los campeones defensores en Catar nunca estuvo realmente en duda, pero su camino fue más un purgatorio que el cielo. Ucrania y Bosnia dejaron París con un punto. Además, los franceses no pudieron vencer a Ucrania en casa ni de visitante. Dejó la impresión de que es un equipo con una plantilla que puede dar más.

¿Qué podemos esperar en 2022? Todas la razones están sobre la mesa para creer que Francia es uno de los candidatos a llegar mínimo a semifinales e incluso la final. De hacerlo y ganar una vez más el Mundial sería la segunda selección en la historia en revalidar el título desde que lo hiciera Brasil en 1962. Y esta selección puede hacerlo, pues su plantilla es una de las más profundas y con mayor talento en cada línea. Kylian Mbappé es la vanguardia de Didier Deschamps y el jugador del PSG podría repetir una actuación prodigiosa como lo hizo en 2018.

BÉLGICA

La selección n° 1 del ránking FIFA. Un país con mucho talento, pero que en las grandes citas ha quedado corto /AFP

¿Cómo clasificó? El mejor equipo del mundo, según la FIFA desde hace tres años, no tuvo muchos incovenientes en clasificarse. Anotó 25 goles en su búsqueda por un boleto a Catar. Lo único que puede hacer decaer a este equipo es si llegan con molestias sus principales piezas: Kevin de Bruyen, Eden Hazard o Romelu Lukaku.

¿Qué podemos esperar en 2022? El discurso se repite para esta generación de futbolistas belgas en los últimos torneos internacionales: es el momento de Bélgica para ganar algo. Es un idea que retumba como un eco. El talento que desborda en cada línea es lo que crea la expectativa, pues su talento es igual o mejor que el de Inglaterra o Francia. De Bruyne y Lukaku están ahora en sus mejores años. La única mala noticia es que en la defensa su línea se ha debilitado en los últimos años.



INGLATERRA



La selección de Gareth Southgate llegó a la final de la Eurocopa, pero quedó estrellada en los penales /EFE

¿Cómo clasificó? Inglaterra bajo el mando de Gareth Southgate se ha convertido en un bloque cuya eficiencia en eliminatorias es de otro planeta. Solo han perdido un partido de camino al mundial en 12 años. En esta ocasión Hungría y Polonia fueran las únicas selecciones que le pudieron rascar un empate.

¿Qué podemos esperar en 2022? El talento que lleva Inglaterra al Mundial la coloca como una de las favoritas: Phil Foden, Jude Bellingham, Jack Grealish, Jadon Sancho, Declan Rice, Ben Chilwell, Reece James y los que vienen. Es además un grupo joven un promedio de edad de 25.6 años. Este grupo ya tuvo la amarga experiencia de perder una final de Eurocopa, en casa, contra Italia. Así que Southgate llegará con un grupo más maduro y con experiencia. Inglaterra, una vez más, es candidata.



SUIZA

Suiza sorprendió al mundo al eliminar a Francia en la Eurocopa. Un equipo con enorme talento liderado por Xhaka /EFE

¿Cómo clasificó? Bélgica tiende a llevarse el crédito por generar talento, pero Suiza ha también hecho germinar un enorme grupo de jugadores: Breel Embolo, Seferovic, Shaqiri, Xhaka. Jugadores que en la Eurocopa brillaron por su enorme talento y un abrasivo juego en equipo. En la clasificatoria no fue diferente. Los suizos no perdieron ni un solo partido de su grupo y solo concedieron dos goles.

¿Qué podemos esperar en 2022? Suena osado, pero por cómo ha jugado el equipo suizo se puede decir que es un seleccionado que puede clasificar cómodo como segundo de su grupo a la siguiente fase del Mundial a la ronda de 16°. El resto quedará por ver qué cruces le tocan, pero tiene un equipo con muchísimo talento y fútbol.

ESPAÑA

Luis Enrique lidera un grupo de futbolístas españoles que pueden competirle a cualquier rival / EFE

¿Cómo clasificó? Con mucha posesión, pero sin mucho para mostrar. La clasificación automática de España se dio por un resultado de Suecia que se desplomó en el último partido ante Grecia. No obstante, pocos equipos son tan técnicos y tan dominantes con la pelota como el de Luis Enrique, pero tiene un problema endémico con disparar al arco. Allí está su debilidad, le hace falta gol.

¿Qué podemos esperar en 2022? Todo dependerá si Luis Enrique puede hallar un goleador. A pesar de que la mayoría de los elogios se lo lleva el trío de mediocampistas espectacular que tuvo España: Xavi, Iniesta y Busquets. Lo que hizo visible y de elogio el trabajo de los volantes era un delantero como David Villa, el mejor antídoto para cuando la posesión era estéril. España tiene otra vez tres prospectos para liderar otra vez el fútbol: Pedro, Fati y Gavi. Otro trío. Solo queda esperar que Ansu Fati llegue a ser tan bueno como Villa.

CROACIA

Croacia liderada por Luka Modric se clasificó 'in extremis' a Catar 2022 /EFE

¿Cómo clasificó? Los croatas dejaron la compra de su boleto para la última hora. Un gol en propia puerta de Fyodor Kudryashev a diez minutos del final le dieron su pasaje. A Rusia, su rival, le tocó irse a buscar otra manera de clasificar a través del repechaje.

¿Qué podemos esperar en 2022? El próximo diciembre servirá seguramente como una última cena a una generación croata excepcional, liderada por Luka Modric. Su generación logró llegar a una final de la Copa del Mundo e Ivan Perisic y Domagoj Vida quieren un último baile. No obstante, la siguiente generación no se queda callada y hay indicios de un buen relevo.

SERBIA

Serbia soprendió a Portugal en la última jornada, se aseguró su cupo y mandó a los lusos al repechaje /AFP

¿Cómo clasificó? En silencio conquistó Lisboa. Durante 90 minutos en la última jornada parecía que Serbia iba a tener que jugar su acostumbrado repechaje: Portugal solo necesitaba un punto para clasificar. Pero Aleksandar Mitrovic cabeceó un centro de Dusan Tadic y el banco serbio quedó vacío. Todos se apiñaron con Mitrovic, su gol les daba una clasificación agónica.

¿Qué podemos esperar en 2022? Serbia será una amenaza para todos. Tiene un equipo constituido por jugadores que juegan en las mejores ligas europeas: una defensa rígida entre Matiia Nastasic y Nikola Malenkovic; un mediocampo adornado por Sergei Milinkovic-Savic y Tadic. Pero su mejor baza es su delantera con Dusan Vlahovic, uno de los jóvenes delanteros más prometedores del continente europeo. Será una selección peligrosa.

PAÍSES BAJOS



Louis Van Gaal celebra con su equipo después de haber clasificado a Catar 2022 /KNVB

¿Cómo clasificó? Increíblemente la Euro 2020 fue el primer torneo internacional que los neerlandeses pudieron disputar desde sus semifinales en el Mundial de 2014: los Países Bajos se perdieron la Eurocopa de 2016 y el Mundial de Rusia 2018. Además, su camino a Catar fue todo menos imperial -una derrota en el último partido contra Noruega los hubiera eliminado-, pero el equipo de Louis Van Gaal aguantó la presión y expulsó los fantasmas del pasado.

¿Qué podemos esperar en 2022? Hay algunas razones en el papel para creer que Países Bajos pueda hacer un gran Mundial e incluso llegar a otra final. La restauración del equipo después del Mundial de Sudáfrica y Rusia parece haberse completado. Ahora Van Dijk, Frenkie De Jong, Memphis Depay y un resolutivo Gravenberch, la estrella de 19 años del Ajax, dan esperanzas a los neerlandeses para hacer una gran actuación en la copa del mundo.