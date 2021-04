Muller: "No hemos logrado meter suficiente presión"

Fútbol Internacional

Martes 13





París, 13 abr (EFE).- El atacante del Bayern de Múnich Thomas Muller lamentó la eliminación de su equipo en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain y aseguró que no lograron presionar suficiente a los franceses.



"El partido no ha sido como el de Múnich, no hemos conseguido meterles tanta presión en su área desde el inicio y ha sido el PSG el que ha tenido las mejores ocasiones. Neuer ha hecho buenas paradas y nos han ayudado los postes", indicó.



"En la segunda parte hemos mejorado en el esfuerzo, pero el partido estaba muy trabado, con interrupciones constantes y no hemos podido encajonarles", comentó.



"Es muy decepcionante caer eliminados de esta competición tras haber ganado en París", agregó. EFE