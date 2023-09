Esta fue la clave de la derrota del Real Madrid ante el Atlético en el derbi de la capital española

El Real Madrid se vio ampliamente superado el pasado domingo 24 de septiembre cuando enfrentó al Atlético de Madrid en el partido correspondiente a la sexta jornada de La Liga EA Sports. Los dirigidos por Carlo Ancelotti cayeron derrotados 3-1 frente a los “colchoneros”, quienes siempre estuvieron por delante en el marcador.

De esta manera, el combinado merengue sufrió su primera derrota de la temporada tras haber comenzado con paso perfecto en todas las competiciones. Previo al encuentro del pasado fin de semana, los merengues son líderes de La Liga tras salir victoriosos en los primeros cinco partidos de la temporada, además de comenzar con el pie derecho su campaña de la Copa de Campeones, al ganar 1-0 al debutante Union Berlín.

Sin embargo, el Real Madrid ha arrastrado un problema desde el comienzo de la temporada el cual había ocultado de la mejor manera gracias a las remontadas, pero qué le pasó factura en el derbi de Madrid en forma de derrota. El conjunto de la capital española ha comenzado perdiendo en cuatro de los siete partidos que ha disputado esta temporada en todas las competiciones.

En Almería tuvo que remontar tras encajar el 1-0 en el minuto tres. Ante el Getafe y la Real Sociedad, ambos en el Bernabéu, más de lo mismo: los dos equipos se adelantaron a las primeras de cambio y obligaron a remar a los de Ancelotti. A su vez, el derbi fue el ejemplo más reciente de los inicios de partido para el olvido del Real Madrid, puesto que al minuto 18’ del primer tiempo ya se encontraban perdiendo 2-0.

La preocupación de Carlo Ancelotti

El estratega italiano, Carlo Ancelotti, mostró su inquietud por la cantidad de partidos que han comenzado perdiendo públicamente, al emitir unas palabras en la rueda de prensa post partido en el Civitas Metropolitano. "Ha pasado que no hemos empezado bien el partido y no hemos defendido bien. Hemos sido frágiles en nuestra área y no hemos sido contundentes. El Atlético lo ha hecho mejor nosotros", apuntó.

"¿Empezar otra vez perdiendo? Es un tema que lo hemos hablado y seguiremos hablando porque es un tema importante. El 3-1 ha acabado el partido, ha sido demasiado para intentar recuperarse. No ha sido una buena noche en el aspecto defensivo, no hemos defendido tan bien como de costumbre. No hemos estado compactos y ellos lo han aprovechado. Los tres goles fueron una fotocopia".