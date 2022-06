Se cae uno de los fichajes del Barcelona para la próxima temporada

Ángel Di María no jugará la próxima temporada en el Barcelona. El club azulgrana lo tenía en el punto de mira para reforzar la posición de extremo ante las incógnitas que presentaban la continuidad de Dembélé y el fichaje de Raphinha. Sin embargo, el argentino no vendrá y se irá a la Juventus, según informa Fabrizio Romano.

Negotiations between Juventus and Angél Di María agents, progressing in order to complete the agreement as soon as possible. Allegri really wants him. 🇦🇷 #Juventus



Juve are now feeling optimistic as reported yesterday, and Barça feel he’ll end up in Italy.