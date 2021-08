Ancelotti: "Si la plantilla mejora, mejor para todos"

Fútbol Español

Viernes 27| 1:25 pm





Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, se mostró satisfecho con la plantilla que tiene pero aseguró, sin querer entrar a valorar la posible llegada del francés Kylian Mbappé, que "si mejora, mejor para todos".



"Si digo que Mbappé es un gran jugador, digo la verdad pero tenemos grandes jugadores aquí e intento meter la mejor condición para que muestren la calidad que tienen", aseguró en una rueda de prensa en la que pese a sus intentos de no responder sobre el delantero francés, acabó dejando alguna frase que abre las puertas a su llegada.



"Tengo una plantilla fantástica, estoy centrado en esto porque antes ya dije que había una plantilla que puede competir contra todos los equipos del mundo. Estoy contento con ella y si la plantilla mejora, mejor para todos", opinó.



Ancelotti bromeó en cuanto comenzó a enlazar preguntas sobre Mbappé, "me parece raro que me hagas esta pregunta", e intento centrar su discurso en lo deportivo y el partido ante el Real Betis.



"Entiendo las preguntas, interesa a todo el mundo, pero con mucho respeto tengo que decir que es un asunto que en este momento está manejando el club y en mi cabeza y en la de los jugadores está el partido de mañana. No puedo decir nada más que estoy centrado en el Betis", manifestó.



Y no quiso entrar en debates sobre el precio de la operación, que ascendería a 180 millones de euros, por un jugador que en unos meses podría llegar gratis al Real Madrid.



"No pienso en eso, solo en entrenar bien a mi equipo, dar las indicaciones justas, preparar bien el partido, manejar los jugadores. Todo lo que es política en el fútbol no me importa y pienso solo en trabajar en el campo", dijo.



Ancelotti reconoció que hay jugadores en su plantilla que están buscando una salida en los últimos día de mercado. "Dentro estamos centrados en los entrenamientos y, de verdad, no hablamos del mercado".



"Es verdad que algunos jugadores que ven que no tienen la posibilidad de jugar mucho están pensando salir. Es el mercado individual de alguno de ellos, pero el resto están centrados en los partidos", sentenció. EFE