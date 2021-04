Muniain admite "alguna molestia" pero asegura que se encuentra "bien"

Fútbol Español

El capitán del Athletic Club Iker Muniain aseguró que, a pesar de siente "alguna molestia" que disparó el jueves las alarmas en los seguidores rojiblancos, se encuentra "bien" y "optimista" con miras a la final de la Copa del Rey que medirá este sábado al conjunto vasco con el FC Barcelona en Sevilla.







"Bien, me encuentro bien a la espera del ultimo entrenamiento. Tengo alguna molestia pero lo habitual en esta fase de la temporada. Son muchos partidos y se van acumulando minutos, pero lo típico en un jugador", aseguró el delantero navarro.







"De momento estoy bien, ahora vamos a entrenar y el que tiene la ultima palabra es el 'mister'. Juegue el que juegue lo importante somos todos, que el equipo sea capaz de superar la situación", dijo.







Muniain admitió que aunque tienen la final perdida hace dos semanas ante el Real Sociedad "en la memoria", el Athletic encara también "optimista" el choque ante el Barcelona.







"Sabemos que el partido que hicimos contra la Real no fue bueno, que fue un poco 'feúcho' y que no estuvimos tan acertados como nos hubiese gustado. Con eso en la memoria, pero ya en el pasado. Ahora afrontamos esta nueva final contra un grandísimo club como el Barça con otra motivación, con ganas y con ambición", advirtió.







Al respecto, recordó que, después de que les haya "costado mucho llegar a la final", al equipo ya le ve "recuperado" de la decepción ante la Real tras "una buena semana de entrenamientos". "Somos optimistas", resumió el mensaje de la plantilla rojiblanca.







En cuanto al Barcelona, dijo que aunque "es cierto que han metido la variante de los tres centrales", también lo es que "va cambiando mucho a medida que va transcurriendo el partido y tiene capacidad de ajustar un sistema u otro".







"Nosotros vemos vídeos de los rivales y nos prepararemos para mañana teniendo en cuenta estas dos opciones", avisó.







Para este sábado, Muniain tiene claro que "no se trata sólo de defender o atacar, sino de equilibrar todo y mas sabiendo cual es el estilo de juego del Barça, al que le gusta tener la posesión con grandes jugadores que pueden cambiar un partido".







Pero recordó que ya supieron hacerle frente en la Supercopa de enero, cuando le ganaron la final. "En aquel partido lo supimos gestionar bastante bien y además con balón hay que tener pausa e iniciativa de ir hacia adelante y estar acertados. Una de las claves pasa por ser ese equipo que queremos ser: ser peligrosos", apuntó.







Muniain se refirió también a la controvertida y criticada decisión de tocar el trofeo antes del partido en la final perdida ante la Real. "Son decisiones que toma cada uno. Las copas, los trofeos no se ganan ni se pierden por tocarlos o dejarlos de tocar. Se ganan en el campo, los méritos que hagas para ganarlo es lo que te lleva a conseguirlo o a perderlo", aseguró.







Y dejó en el aire lo que hará este sábado al respecto cuando salga al campo: "lo que haré mañana lo consultare luego con la almohada".







Muniain se acordó de la afición rojiblanca y de que no ha podido acudir a animarlos. "Por los que más queremos, conseguir esta Copa es por ellos. Nos gustaría que estuvieran aquí con nosotros y tenemos mucho deseo de brindarles una alegría que llevan mucho tiempo esperando", declaró.

