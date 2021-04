Mata: "Contra el Madrid tenemos que sumar de tres en tres o de uno en un"

Fútbol Español

Jueves 15| 7:59 am





Jaime Mata, delantero del Getafe, aseguró en rueda de prensa que su equipo tiene que sumar puntos y no perder ante el Real Madrid para aliviar su situación en la clasificación de LaLiga.



El conjunto madrileño mira de reojo los puestos de descenso y debe afrontar dos jornadas seguidas complicadas con enfrentamientos ante el Real Madrid y el Barcelona. El primero de los dos partidos, frente al cuadro madridista, será este domingo y Mata quiere conseguir algún punto.



“Sería muy positivo sumar. Estamos en un momento en el que necesitamos sumar, sea de tres o de uno. Es importante no perder. Todo punto puede ser decisivo”, explicó.



“Una vez pasado el mal trago del último partido, hemos arrancado la semana con las miras puestas en el siguiente con mucha ilusión, ganas y con motivación de sacar esto adelante. Sumar contra los grandes siempre es positivo. Son los mejores, quieren ganar y sumar es importantísimo para nosotros”, agregó.



También reconoció que las estadísticas son claras en contra del Getafe en cuanto al número de goles que ha marcado esta temporada. En total, acumula 22 y es, junto al Eibar, el equipo que menos ha marcado.



“En temporadas anteriores los números goleadores han sido mejores en cuanto a nivel grupal e individual y es un hecho. Es un déficit que tenemos, somos conscientes. No es un tema de generar, es un tema de acertar. Somos conscientes empezando por mí como delantero”, señaló.



“La principal responsabilidad es nuestra (de los delanteros), somos los que más cerca jugamos de la portería. En este momento necesitamos sumar todos. Balón parado, una falta directa, cualquier acción que nos haga sumar”, apuntó.



Asimismo, habló sobre los tres partidos clave que disputó el Getafe ante Elche, Osasuna y Cádiz: “Se ha quedado la sensación de que hemos sido capaces de lograr la victoria en los tres partidos. Tuvimos momentos muy buenos. Me quedo con la espina del Cádiz, porque fue una derrota y lo mínimo era un punto”, indicó.



Por último, reconoció que el Getafe, probablemente tendrá que pelear hasta el final por conseguir la salvación:



“Ojalá pudiese decir que se va a conseguir antes. Después de la última derrota en casa, va a estar todo muy igualado hasta el final. Ojalá consigamos la permanencia antes, pero hasta el final va a estar todo muy igualado. Es una situación que a nadie le gusta. Todos queremos no sufrir, estar tranquilos y ahora nos toca una situación que nos toca después de años muy buenos. Hay que ser positivos”, finalizó. EFE