Pellegrini: "El Getafe juega al límite"

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha comentado en rueda de prensa que el Getafe, su rival de este viernes, posee "unas características definidas" que lo lleva a jugar "al límite del reglamento" pero el "momento malo" que atraviesa "no lo desmerece" como equipo de nivel.



Sin embargo, el Betis afronta el choque para "tratar de no dejar escapar puntos, independientemente del rival y el momento que sea", ya que al Betis ni a nadie "le favorece lo que pase en el contrario" y sí "el rendimiento colectivo e individual", por lo que no cree que sea "correcto acogerse a otras cosas".



El técnico santiaguino opinó que el triunfo de la pasada jornada en Villarreal supuso "la continuidad de un equipo que llegó en un buen momento, pese a los traspiés anteriores" en Liga ante el Barcelona y en Copa, donde lo "eliminó el Athletic por penales" en un partido en el que cree que sus jugadores fueron "superiores".



Pellegrini confesó que le "alegró especialmente el gol que hizo" en La Cerámica el francés Nabil Fekir, ya que posee "gran calidad y elabora gran parte del juego, pero no es un goleador: el equipo es perfectamente consciente de lo que Nabil hace en la cancha", destacó.



El preparador bético insistió, por último, en el que "el VAR ha mejorado el fútbol en muchos aspectos", si bien repuso que "empezar a arbitrar desde la imagen quita autoridad a los árbitros", por lo que reclamó "mayor homogeneidad" en el empleo de una herramienta que "ojalá siga progresando". EFE