Trincao en su presentación con el Barça: Quiero que Messi se quede

Franciso Trincao fue presentado como nuevo jugador del Barcelona en una de las semanas más complicadas en la historia del club catalán, sin embargo, el portugués intentó no centrarse en la noticia de Messi y agradeció a la directiva por haber confiado en él, además de asegurar que “el Barça es el mejor club del mundo”.

El extremo derecho de 20 años llegó al conjunto azulgrana por 16 millones de euros, procedente del Sporting Braga de Portugal, en donde registró 6 goles y 6 asistencias en su última temporada.

El portugués dijo unas palabras antes de empezar: "Es un orgullo estar en el mejor club del mundo, con los mejores. Tengo muchas ganas de empezar".

El portugués recibió muchas preguntas en su primera rueda de prensa, pero sin duda la pregunta más importante por el momento que vive el barcelonismo fue la de la posible salida de Messi, a lo que Trincao respondió: "Todavía no he hablado con Koeman. Quiero que se quede Messi, pero no es algo que tengo que contestar".

El portugués también habló sobre las posibles bajas que tendrá el club, con las salidas de muchos jugadores: "Llegué hace poco tiempo. Estoy aquí para hacer mi trabajo y ser un referente de este club. No sé qué decir".