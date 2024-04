¿Ilusión al barcelonismo? Los motivos de Xavi para continuar en el banquillo culé (+Video)

En una rueda de prensa conjunta con el presidente Joan Laporta, Xavi Hernández ha confirmado su decisión de continuar como entrenador del FC Barcelona hasta el final de su contrato, en junio de 2025. El técnico egarense ha explicado que ha cambiado de opinión tras recibir el apoyo y la confianza del presidente, la junta directiva y la afición.

"Siempre intento hacer lo mejor para el club, y lo más importante es esto", ha declarado Xavi. "Cuando me reuní con el presidente y le puse el cargo a su disposición él me ofreció una gran confianza y también toda la Junta. La complicidad y el apoyo de los jugadores ha sido muy importante. También como el presidente creo que este proyecto no debe finalizar aunque esta temporada seguramente no consigamos títulos. Es un proyecto ganador".

Xavi ha admitido que en enero pensó que lo mejor para el club era su marcha, pero que las circunstancias han cambiado. "En el staff nos vemos con capacidad de hacer grandes cosas. En el mes de enero pensé que lo mejor era un cambio de rumbo, la dinámica cambió y ya tras reunirnos con el presi, pensando en el bien del socio y del club, decidimos seguir. Vamos a trabajar con toda la ilusión del mundo. Estamos muy contentos".

El entrenador azulgrana ha destacado que su decisión no ha estado motivada por el dinero. "No ha sido una decisión sencilla de tomar. Creía en su momento que lo mejor para el club era irme, pero las circunstancias han cambiado y ahora pienso que lo mejor para el Barça es seguir. El proyecto no está acabado, creo que puede ser ganador aunque lo ha sido al inicio. Estoy convencido, ilusionado... en tres meses he visto a los jugadores, al staff... he hablado con todos y creo en todos ellos. Rectificar es de sabios y no tengo problema. Nunca fue un tema de ego ni de dinero".

Xavi ha asegurado que tiene la energía y la confianza necesarias para seguir al frente del equipo. "Tengo energía y ganas. Veo a la afición contenta, no es fácil. Es un cóctel de cosas que me han hecho tomar esta decisión, y sobre todo la confianza del presi y de Deco. Si pensase que no soy la persona indicada no tendría problema".

El técnico ha explicado que ya ha comunicado su decisión a los jugadores y que ha recibido una respuesta positiva. "Los jugadores ya lo saben. Ha sido uno de los mejores entrenamientos de la temporada, con una intensidad altísima. Les he dicho, junto al presi, los motivos que estoy contando ahora mismo. Tengo fuerzas, he notado la confianza del club y esta es la película, no hay más".

Xavi ha confirmado que no habrá cambios en su staff técnico. "El staff seguirá con el equipo que estamos. Tengo unos compañeros muy preparados, profesionales, culés de cuna... estamos muy agradecidos con Laporta y Deco por habernos escuchado y esperado para poder entrenar al club que queremos. No sé de donde sale esta información pero no hay ningún retoque con respecto al staff".

Por último, Xavi ha expresado su confianza en el futuro del FC Barcelona. "Adquiero un compromiso, tengo la confianza intacta y no volverá a pasar. Ayer le dije a Laporta, Rafa, Alejandro, Deco... que tengo la sensación de que el equipo ha mejorado mucho. Hace dos años íbamos a estadios del Bayern y veías que no te llegaba, que estábamos lejos de competir al máximo nivel. Ahora pienso que estamos en condiciones de competirle a los grandes de Europa, creo que es una evidencia. Se nos ha escapado por detalles, lo volveremos a intentar, pero se nos ha escapado por culpa nuestra aunque lo tuvimos en la mano".

Laporta explica el porqué de la continuidad de Xavi

Joan Laporta enfatizó la importancia de mantener la estabilidad con un barcelonista como Xavi al frente del equipo. Destacó que Xavi expresó su ilusión por el proyecto y su ambición por seguir ganando, lo que llevó a la decisión de su continuidad. Laporta mencionó que la estabilidad es crucial para el éxito de un proyecto, especialmente en este caso.

Además, afirmó que Xavi es ideal para liderar un equipo con muchos jóvenes, ya que piensa en lo mejor para el Barça y es una referencia para los jugadores más jóvenes. Laporta aseguró que la decisión de mantener a Xavi contó con el apoyo unánime de la junta directiva y que confían plenamente en él, esperando el respaldo de la afición barcelonista.