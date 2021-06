José Peseiro: Queremos mantener la defensa fuerte y no recibir gol

Copa América

Domingo 20| 4:43 pm







Intentaremos poner dinámicas, ideas y poner nuestro estilo de juego, ser más ofensivos"

Redacción Meridiano

CARACAS. José Peseiro destacó que La Vinotinto pudiera ser más ofensiva contra Ecuador, en el tercer duelo de la Copa América 2021, pero el tiempo que tuvo para preparar el compromiso le juega en contra, así que la estrategia la dejó clara.

"Siempre queremos hacer ataque, pero por las dificultades que tenemos, COVID-19 y lesiones, buscamos la estabilidad, equilibrio, defender bien", expresó a la entrada al estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, donde este domingo jugará frente a los meridionales.

Sin embargo, prefirió sincerarse. "Queremos hacerlo, si lo podemos hacer o no, no lo sabemos porque nos falta entrenamiento, más tiempo de descanso y prepararnos, queremos mantener la defensa fuerte y no recibir gol", acotó el lusitano.

El estratega destacó que Ecuador tuvo más días para planear su estrategia de cara a este choque, debido a que estuvo libre el jueves. "Estos días que tuvimos para entrenar, dos días para recuperar, Ecuador hará su segundo juego en siete días, nosotros el tercero, hicimos charlas, vimos vídeos, intentaremos poner dinámicas, ideas y poner nuestro estilo de juego, ser más ofensivos", cerró el portugués, que se convirtió en el quinto extranjero en sumar puntos con La Vinotinto en una Copa América.