Se derriten las redes sociales: Conoce a las 4 hijos de Alejandro Sanz

Definitivamente, el español Alejandro Sanz tiene tiempo para todo. Además de su apretada agenda, el cantante también tiene tiempo para juntar a sus 4 hijos, quienes son su vida y en días recientes pasaron hermosos momentos junto a él.

En su cuenta de Instagram, el artista publicó un carrete de imágenes que dejan ver las últimas actividades de sus retoños. Por ejemplo, Alexander y Dylan cocinando juntos, Alma aprendiendo a tocar piano o Manuela jugando cartas con su hermano, entre otros lindos instantes en su casa.

“De niño me encantaban los tres mosqueteros. Pero sólo ahora, soy consciente de que cada día, con ellos, pongo en práctica: “Uno para todos y todos para uno”. No somos tres, somos cinco, y el equilibrio es aún más perfecto (...) pensando en los conciertos que vienen en mayo y de banda sonora a mi ‘Shaki’”, fue la descripción del post. En una de las postales, aparece Sanz sosteniendo el nuevo disco de la barranquillera, "Las Mujeres Ya No Lloran".

¿Quiénes son sus hijos?

Pese a que son de diferentes madres, todos se llevan de maravilla. Manuela es la primera de la camada, fruto del matrimonio de Alejandro con la modelo mexicana Jaydy Michel. La joven tiene 22 años y nació en Madrid, España.

Le sigue Alexander, también hijo de la diseñadora boricua Valeria Rivera. Tiene 21 años y sueña con ser una inminencia en la música tal como lo es su padre.

El intérprete de "Amiga mía" cerró la fabrica con Dylan y Alma de 12 y 9 años, respectivamente. Nacieron dentro del matrimonio del español con Raquel Perera.