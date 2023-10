Reportan que Alejandro Sanz estaría “fugado” tras condena recibida por las autoridades españolas y estadounidenses

El cantante español Alejandro Sanz está siendo buscando hasta debajo de las piedras por las autoridades de Madrid y Estados Unidos, luego de que, de acuerdos a reportes de medios internacionales, el juzgado de la ciudad europea ejecutara una condena en su contra en el mes de junio, en la que lo obligan a pagar tres millones de euros por incumplimiento del pago de un crédito que pidió para adquirir dos propiedades en Sunset Lake, Estados Unidos.

Asimismo, detallan que un tribunal en Miami solicitó a la policía de Madrid que se unieran para conseguir al cantautor, pero hasta el momento no ha sido localizado en ninguno de los tres domicilios que dejó registrados durante el proceso legal. Es por ello que, el juzgado de Primera Instancia #47 de Madrid, declaró a Sanz en “situación de rebeldía” y también a su empresa Alkazul SL, por su desaparición.

Hay que resaltar que, las acusaciones en contra del artista de 54 años comenzaron en el país norteamericano y debido a su gravedad trascendieron hasta España, por lo que ahora buscan reactivar la sentencia que la corte de Miami había puesto hace dos años a raíz de la deuda adquirida. En ese sentido, aseguran que, de no hacer el pago, la voz de “No me compares” no se hace responsable de lo que se le adeuda, el juzgado de Miami comenzará a subastar sus bienes.

Entre tanto, afirman que, las autoridades no descartan el encarcelamiento al intérprete por no cumplir con sus obligaciones financieras, razón por la cual la Corte de Miami-Dade habría estipulado que el español podría pasar hasta dos años en la cárcel, asumiendo las consecuencias que acarrea la “insolvencia punible”.

Además de no conocer su paradero, tampoco se sabe por qué el famoso madrileño no ha solucionado el pleito legal que provocó que la justicia de ambos países lo agregara a la lista de “Se busca”, pese a que actualmente ha estado cumpliendo con algunas presentaciones que tenía pautadas como parte de su gira de este 2023. El pasado fin de semana estuvo en Culiacán y León en México.