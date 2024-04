Rashel Díaz revela sin pelos en la lengua todo el infierno que vivió en manos de Telemundo

Por 12 años la presentadora cubana Rashel Díaz estuvo al frente de uno de los espacios más seguidores de la televisión Hispana en Estados Unidos, se trata del programa “Un Nuevo Día” de Telemundo, aunque siempre estaba sonriente y enérgica, detrás había una exigencia muy fuerte que la hizo pasar difíciles momentos.

Recientemente, Díaz confesó en una entrevista muy emotiva y sincera con el presentador venezolano Rodner Figueroa, lo complicado que vivió por tener que seguir y ser una persona que ella no era, solo para estar bien con la planta televisiva.

“A mi pasó en un momento determinado, cuando ya estaba en los últimos años en Telemundo me decían, no te rías, no bailes, no te mueves y yo decía: ‘Osea yo no soy un robot no puedo. Esto no está en mí, yo no soy así’. Yo me tengo que mover. Esos últimos tiempos fueron muy difíciles para mí”, manifestó la también bailarina de 50 años.

Igualmente, aseveró que en un principio la situación era totalmente diferente, permitiéndole ser una presentadora libre que moverse y actuar como ella es, sin embargo, con el tiempo acabó llevándola a una etapa de mucho estrés y sentirse incomoda en el lugar donde por 12 años vivió momentos muy bonitos de su carrera profesional.

La comunicadora también compartió que salió de la televisión en el año 2020 en un momento en el cual su esposo necesitó de su ayuda para superar un problema de adicción a la marihuana, del cual no revelo muchos detalles. “Yo estaba lista para salir de la televisión, lo tomé con mucha ilusión, estaba lista, llevaba los últimos tres años muy difícil. Son procesos personales, me dieron tantos proyectos que ya no me quedaba nada que hacer”, aseguró.

Hoy vive una vida tranquila como coach motivacional y utilizando su cuenta personal de Instagram para compartir mensajes positivos con sus más de dos millones de seguidores.