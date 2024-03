Peso Pluma habla sobre su ingreso en el centro de rehabilitación: “Mentalmente estoy loco”

A pesar de que, a su temprano salto a la fama, el cantante mexicano Peso Pluma ha gozado de un importante éxito gracias a sus temas “Ella baila sola” y “Qlona”, su carrera se ha visto manchada por diferentes polémicas que han puesto en tela de juicio su credibilidad. Solo es cuestión de recordar cuando fue acusado de colaborar para el narcotráfico de su país, o cuando se vio obligado a suspender algunas presentaciones por las diversas amenazas en su contra.

Este mismo tema provocó que un gran número de personas rechazaran su participación en el Festival de Viña del Mar, pues alegan que su música hace referencia al narcotráfico y la consideran “dañina” para el público, por esta razón, el artista canceló su visita a Chile y otros conciertos que tenía en puerta. Sin embargo, su vida sentimental también ha hecho mella en su estado actual.

El mes de febrero, Hassan Emilio Kabande Laija (Peso Pluma) fue visto tomado de manos con una mujer que no era su novia, Nicki Nicole. Todo sucedió luego de la celebración del Super Bowl cuando el artista fue grabado por un fanático quien sin pensarlo dañaría su relación, y es que, a pesar de mirar las cámaras, el cantante de corridos tumbados no se separó ni un segundo de su acompañante, dejando claro que el romance que mantenía con la argentina no era importante.

Las consecuencias

Hace unas semanas, el periodista de espectáculos Jordi Martin, informó que joven de 24 años no se estaba muy bien anímicamente, por lo que supuestamente había decidido internarse en un centro de rehabilitación en Jalisco, México. Todo surgió luego de la publicación de unas fotografías de Kabande junto a otras personas que aparentemente se encontraban allí recluidas.

Maluri y 5 Lunas de Maluri, es el nombre del centro de rehabilitación holístico que trata a las personas con adicciones y quebrantos emocionales, siendo fieles a su compromiso de potenciar el crecimiento espiritual de sus pacientes. Esta clínica que tiene sedes en la Carretera Chapala-Jocotepec de Jalisco y en Hermosillo, Sonora, ha sido visitada anteriormente por Peso Pluma, específicamente en el 2023, según el registro de fotografías publicado por la misma clínica en Facebook.

¿Qué dice la estrella mexicana sobre esto?

Tras el revuelo que ha causado su vida privada, el intérprete de “Rubicon” apuntó un nuevo logro a su trayectoria y fue salir en la portada de la reconocida revista de Rolling Stone, en la cual se ve rudo y sin camiseta, además de una mirada retadora y resaltando su tatuaje que en español significa: “Todos los ojos en mí”, una frase bastante acertada en medio de lo que está ocurriendo con él.

El nombrado “futuro de la música” no pudo evitar hablar sobre lo comentado por Jordi Martin, y todo lo que eso acarreó. “Las últimas semanas han sido realmente una locura… la gente siempre tendrá algo que decir sobre lo que estoy haciendo y creará su propia narrativa. Pero la realidad es que todos estos días he estado en el estudio trabajando en ‘Exodo’”, explicó.

Luego de resaltar que a los medios de comunicación les gustan más las noticias malas que buenas, aceptó tener una "condición mental". "Estoy loco. No lo digo en broma. Mentalmente estoy loco, pero todos los grandes lo tenemos y ni siquiera lo sabemos. Y esa locura nos hace genuinos y auténticos (...)", expresó.