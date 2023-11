Ondre, hijo de Neguito Borjas, debuta en la escena musical con su tema ¿Dónde estás?

El talentoso cantante venezolano Ondre estrenó su primer tema promocional titulado ¿Dónde estás?, marcando así su debut en la escena musical de la mano de D2 music. Ondre, hijo del reconocido cantante Neguito Borjas, busca cautivar al público venezolano con su talento heredado de una familia artística.

Cabe destacar que el intérprete dio inicio a su carrera por todo lo alto con una participación especial en el Festival de La Orquídea, evento que se celebró luego de diez años de ausencia en la televisión venezolana para reconocer lo mejor del talento nacional e internacional.

Ondre expresó su emoción al cantar su nuevo tema promocional en la tradicional Plaza de Toros en Maracaibo y compartirlo con toda Venezuela. “Fue una experiencia realmente única, no me lo creo todavía. Volver a mi país después de tanto tiempo y tener la oportunidad de debutar en mi tierra fue algo demasiado especial para mí. La verdad no me imaginaba que esto se me iba dar así. Mi deseo siempre fue empezar mi carrera aquí, que mi público de acá me escuchara por primera vez y por fin se me cumplió ese sueño”.

La canción está compuesta por el propio artista y la producción estuvo a cargo de Rey Díaz, inspirada en situaciones personales de ambos músicos. Asimismo, fue masterizado en Los Ángeles, Estados Unidos por el destacado ingeniero Colin Leonard quien ha trabajado en álbumes como “Un verano sin ti” de Bad Bunny y Reinassance de Beyoncé.

“Todo fue super orgánico, salió de una sesión de improvisación que teníamos nosotros. ¿Dónde estás?, se basa en el recuerdo de una relación y de cómo las cosas pueden cambiar de un momento a otro. De recordar los errores y todas esas cosas que dañan una relación”, detalló el intérprete.

La canción destaca por ser una fusión de tres géneros musicales distintos: la bachata, el trap y el R&B. Ondre, conocido por su dominio en la música urbana y su particularidad de cantar en español e inglés, decidió utilizar este género tradicional latino para brindarle una personalidad única al tema y demostrar que no tiene límites para adaptarse al momento de crear sus canciones.

El lanzamiento de ¿Dónde estás? viene acompañado de un videoclip filmado en Medellín, Colombia, bajo la dirección del reconocido Elier Alvarado, quien ha trabajado con artistas de renombre como Tito El Bambino, Jowel & Randy y Cris R. La postproducción del video estuvo a cargo de Andrey Lang, un talentoso editor de videos de La Guaira, actualmente radicado en Costa Rica.

“A pesar de que este sea mi primer tema como cantante mis expectativas son bastantes altas porque le pusimos mucho trabajo a este concepto y a nivel artístico está realmente innovador. Sé que a la gente le va a gustar lo que estamos haciendo. Estamos proponiendo un proyecto con el que se sentirán identificados, algo que habla de situaciones que uno vive normalmente. Yo pienso que el arte es experiencia, vivencia y es lo que cada uno hace con su vida”, expresó Ondre.

El artista se encuentra enfocado en lo que será su álbum discográfico, el cual contendrá más de 18 canciones y desprenderá nuevos videoclip, contenido para redes sociales comprendiendo canciones originales y algunos covers con un sonido totalmente nuevo y de calidad.

Sobre Ondre

Ondre, cuyo nombre real es Andrés Salas, nació en Maracaibo, Venezuela. Con 26 años de edad, proviene de una familia con una fuerte conexión con la música, que incluye a su madre y tías. Su abuela ha sido parte de la tradición musical de la gaita durante más de 50 años. Su padre es el reconocido cantante Neguito Borjas, lo que lo sitúa dentro de la familia de Los Borjas, siendo primo de los exitosos cantantes Ronald y Luis Fernando.

A los 13 años, Ondre comenzó su incursión en la música a través de batallas de rap, lo que le permitió desarrollar su habilidad para la composición. A los 15 años, tuvo la oportunidad de visitar el estudio de grabación de Niko La Fábrica en Puerto La Cruz, donde realizó su primera grabación formal.

En el año 2015, Ondre emigró a Toronto, Canadá, donde estudió inglés. En 2018, dio inicio a su carrera universitaria enfocada en la industria musical y el arte del performance, especializándose en producción musical y negocios de la música graduándose en 2021. Durante varios años, Ondre residió en Toronto y recientemente regresó a Venezuela con el objetivo de seguir construyendo su carrera musical.