Nacho le “picó la torta” a Luis Miguel y habló su de su polémico concierto en Caracas (+Video)

La noche de este viernes 16 de febrero, el cantante venezolano Nacho, ofreció un espectáculo en el Bonaventure Town Center Club de Miami, donde desbordó su talento e interpretó sus mejores éxitos ante un amable público que lo recibió con los brazos abiertos. “Báilame”, “Andas en mi cabeza” y “No te vas”, fueron algunos de los temas con los que deleitó a sus fanáticos.

Toda la semana ha sido tendencia el escándalo que opacó al show del cantante puertorriqueño Luis Miguel, en la ciudad de Caracas el pasado 12 de febrero. La desorganización y su fría actitud han sido el tema de conversación que ha estado rondando un concierto al que asistieron más de 30 mil personas. De acuerdo a las opiniones de los asistentes, el artista no saludó a nadie y fue mal educado por ni siquiera despedirse.

Esta situación no ha estado ajena al conocimiento de Miguel Ignacio Mendoza, o Nacho como es conocido en el mundo artístico, pues gracias a su esposa Melany Mille se enteró que al artista nacionalizado en México le estaban dando palo por su comportamiento, por lo que aprovechó esta presentación para dar su punto de vista.

“¿Y la gente lo fue a escuchar hablar? Dije yo. Porque ese tipo de talentos definitivamente vienen de la gracia de Dios, porque esa voz que tiene ese señor y ese nivel de afinación y esos matices, y esa calidad de interpretación él sabe que la tiene y quizás él deduce que la gente no quiere conocer al humano, sino simplemente quiere ver las virtudes del artista”, opinó.

“A él le pagaron por ser artista y él fue a ser artista. Bueno resulta que a mí no se me da ese permiso, la gente normalmente cuando yo estoy en tarima quiere ver cómo un 50/50 porque yo no canto como Luis Miguel, entonces yo dije: ‘Que se jod*n, hoy voy a hablar’”, comentó entre risas.

Actualmente, el artista nacido en el estado Anzoátegui, atraviesa un increíble momento en su vida tras haber recibido hace pocas semanas a su sexto retoño, una princesa de nombre Melina, fruto de su relación con la modelo venezolana con quien también trajeron al mundo a la pequeña Mya Michelle.