¡Atención dramáticos! Esta es la prueba de que Luis Miguel sí se despidió de su público en Caracas (+Video)

El concierto de Luis Miguel en Caracas ha traído más cola negativa de la que todos esperaban, y es que, a pesar de haber sido uno de los espectáculos más esperados por los venezolanos, no llenó las expectativas de todos sus asistentes que se quejaron de la mala organización del evento y también de la poca conexión del artista con su apasionado público que estuvo coreando por una hora y cuarenta minutos todos sus éxitos.

Pese a que lo dio todo en el plató, los seguidores se quejaron de la falta de simpatía del intérprete hacia ellos. Durante todo el recital, no hubo un momento en el que el nacionalizado en México tuviera algún contacto con sus fanáticos, ni un "hola", ni un "buenas noches", absolutamente nada. Esto dejó un poco sentidos a sus seguidores que esperaban tener algún tipo de contacto con su ídolo.

"Frío. Gélido, más bien. Sin siquiera un saludo. Nada. Luis Miguel llegó al estadio Monumental, cantó 1 hora y 45 minutos y se marchó igual. Sin despedida. Sin bis. Y chao", fue el mensaje que abrió fuego a esta polémica que envuelve al cantante. "Luis Miguel siendo Luis Miguel", "No sé cómo tiene tantos fanáticos siendo tan hostil y seco", son otras de las opiniones.

Pero, como a las plataformas digitales no se les escapa nada, un usuario que asistió al concierto publicó en su cuenta de X un clip del momento exacto cuando el cantante de “La chica del bikini azul”, se despide de los venezolanos. Aunque no fue como todos esperaban, pues no se le escucho decir ni siquiera un “Buenas noches Venezuela” al muy estilo de Maite Delgado, con sus gestos aplaude a la banda que lo acompañó y al público, además con su mano hace una señal de “adiós”.

Cabe destacar que, a lo largo de su carrera el cantante de "Ahora te puedes marchar" siempre ha sido tildado de odioso y ajeno a sus seguidores, por lo que muchos internautas defienden que toda su vida ha sido así y de igual manera cuenta con el apoyo de millones de personas que admiran su música.