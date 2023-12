Gaby Spanic confiesa que una famosa actriz le ‘comió el mandado’: “Esta niña estuvo detrás de él todo el tiempo”

Una vez más, la actriz venezolana Gaby Spanic da de qué hablar durante su participación en el reality “Secretos de Villanas”, y es que, luego de la polémica que desató cuando confesó que, había sufrido de “abuso sexual” por parte de Pablo Montero, ahora acusa a una reconocida actriz mexicana de haberle “bajado al novio” hace más de 15 años.

En medio de una conversación con su compañera Matilde Obregón, le confesó que un exnovio le había sido infiel con Geraldine Bazán, actriz con quien comparte en el mismo show televisivo. La venezolana recordó que eso fue hace 17 años, cuando ambas actuaron en la telenovela “Tierra de pasiones” en el 2006. En ese momento, según Spanic, Geraldine se fijó en un músico venezolano apodado ‘Lolo’, que tenía un romance con la protagonista de “La Usurpadora”.

Obregón fue quien inició el tema preguntándole a Gaby sobre el novio que tuvo y a quien encontró en Miami “pegándole los cachos”. “Sí, con Geraldine Bazán. Estaba saliendo con Lolo, un muchacho súper guapo venezolano, jovencito, muy lindo, y ella como que le gustó mi novio y él me reveló que estuvieron juntos”, contó la actriz. Cabe destacar que, esto sucedió antes de que la mexicana comenzara su amorío con Gabriel Soto.

“Ella dice que no, que es mentira mía, ay por favor, yo no soy tonta… Esta niña estuvo detrás de él todo el tiempo”, agregó Gaby, recordando que, Geraldine ha negado durante todos estos años que tuvo algo con Lolo, pese a que viajaron juntos a Orlando, Florida, para visitar Disneylandia. De igual forma, la exreina de belleza aseguró que para el momento no tiene ningún problema con Bazán. “Hoy en día nada que ver, estábamos jovencitas, la aprecio y la respeto, pero sí pasó”.

Hasta el momento, la azteca no se ha defendido de esto, pero en el reality se ha visto que no llevan una mala relación. Hay que recordar que, Gaby Spanic se encuentra en otra etapa y viviendo un nuevo amor, tal como lo anunció el pasado mes de octubre al revelar que estaba enamorada de un bombero “que le apaga el fuego”. Asimismo, hace caso omiso a las críticas, pues el hombre es 15 años menor que ella.