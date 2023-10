Lilibeth Morillo informó que investigarán la muerte de su supuesto hermano Juan José Rodríguez ‘El Puma Jr.’

La tarde de este 11 de octubre, las artistas venezolanas Liliana y Lilibeth Morillo, anunciaron la muerte de su supuesto medio hermano Juan José Rodríguez “El Puma Jr.”, quien decía ser hijo del cantante criollo. “Como familia, compartimos la dolorosa y lamentable noticia del fallecimiento de Juan José Rodríguez ‘El Puma’ Jr. En Pereira, Colombia”, escribió Lilibeth junto a un video hecho con varias fotografías de los tres.

Asimismo, la cantante reveló que no saben la causa de su muerte, pero piensan investigar lo sucedido, por lo que podría ser un tema serio que gire entorno al sensible fallecimiento. En ese sentido, Morillo pidió respeto para su familia. “Honraremos tu vida y tu memoria amado Juan José Puma Jr. nuestro”, finalizó la hija de Lila Morillo.

Juan José Rodríguez nació en Caracas, y cuando salió al ruedo musical como cantante y productor se hizo acreedor del apodo ‘El Puma Jr.’, por su notable parecido con José Luis Rodríguez, quien aseguraba era su padre. En varias entrevistas, Juan José confesó que era hermano de Liliana y Lilibeth, pero su padre lo negó y fue presentado por un familiar. “Legalmente tengo el apellido, soy reconocido por un tío, Oswaldo Rodríguez, su hermano”, dijo.

El supuesto hijo del también actor señaló en 2018 que fue criado por la madre de ‘El Puma’, quien de pequeño lo apodó ‘Pumita'. Asimismo, declaró que sostuvo una relación estrecha con la primera esposa del cantante, Lila Morillo, y con sus hijas Liliana y Lilibeth. “Tuvimos una relación muy bonita mientras estuvo casado con Lila. Mi abuela consolidaba la unión familiar. Y los Morillos y los Rodríguez se unían y compartíamos”, recordó.

En un acto que muchos consideran como “lavarse las manos”, “El Puma” afirmó que era su sobrino y que no tenía nada que ver con su paternidad. “Ese muchacho es hijo de un hermano (Oswaldo) que está en Venezuela. Mi hermano Oswaldo es muy enamoradizo y me dijo que había reconocido a ese muchacho. Si él pertenece a la familia me da alegría. Si mi hermano lo reconoció quiere decir que lleva el apellido. Si canta y quiere hacer su vida así, bienvenido sea”, comentó el artista.

Además de cantante, rodríguez también era empresario, pues tenía su propia marca de vinos llamada ‘El Puma Jr. Wines’.