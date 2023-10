Así es el rollo: Dramáticas, J Balvin, Will Smith y Jada Pinket y Juan José Rodríguez

BUEN ARRANQUE. El estreno de “Dramáticas” ha debido reportar buena sintonía. Y es que la expectativa que despertó el retorno de las telenovelas a la TV nacional, generó sumo interés por volver a ver a muchas de esas actrices que marcaron una época en la pantalla chica. Llena de humor, con leves pinceladas de dramatismo, dicha serie contará en 12 episodios la realidad que siempre ha existido detrás de cámara en este tipo de producciones. Rivalidades, odios y tráfico de influencias, tejieron el tapete de este espacio producido por Hispanomedios, el cual reactiva la industria de “los culebrones” en nuestro país. El capítulo que este lunes pasado colocó Venevisión en antena a las 9: pm, fue solo un “abreboca” que, de medirse en numeritos, tuvo que haberle dado al canal un alto porcentaje de audiencia. De entrada, fueron buenas las actuaciones de Lupita Ferrer, Dora Mazzone, Hilda Abrahamz, María Antonieta Duque, Scarlet Ortiz, Tania Sarabia, Roxana Díaz, Elba Escobar, Aroldo Betancourt, Jorge Palacios y Víctor Drija. Habrá que esperar la aparición del resto del elenco.

LAS CAUSAS que provocaron la muerte de Juan José Rodríguez, el supuesto hijo no reconocido de “El Puma”, siguen sin esclarecerse. A cinco días de su extraño deceso, el caso se complica con la grave denuncia de su viuda, Gloria Gutiérrez, quien asegura que el cuerpo del artista, de 53 años, el cual permanecía en una funeraria de la ciudad de Pereira, (Colombia) fue “robado” por dos mujeres que se hicieron pasar por sus hijas…y hasta ahora no aparece por ningún lado. Siendo una situación tan delicada, llama la atención que las autoridades policiales del vecino país no actúen con mayor celeridad para despejar el misterio que la rodea. Juan José Rodríguez alcanzó cierta notoriedad a comienzos de los 80, tras presentarse como el primogénito de José Luis Rodríguez, que siempre negó su paternidad. Por cierto, que, hasta los momentos, el cantante no se ha pronunciado sobre el deceso de El Pumita. Algunos medios lo tildaron de insensible.

MUY EXTRAÑADO ante el zarpazo que le lanzó Bad Bunny quedó J Balvin. El reguetonero puertorriqueño mencionó, de mala forma, al cantante colombiano en una de las estrofas de la canción “Thunder y Lightning” de su nuevo álbum titulado “Nadie sabe qué pasará mañana” que dio pie a la “tiraera” entre ambos. “Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”, escribió El Conejo Malo ante el asombro de su colega colombiano que, de manera serena, le respondió lo siguiente: “Nos apoyamos mutuamente, hicimos otra historia, creamos una historia nueva, creo yo, dentro de la música. No entiendo lo que le pasa por la mente, realmente no entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona. Así que realmente me tiene extrañado esa vuelta”. Shakira y Karol G también fueron mencionadas por el polémico artista en este disco, que el 13 de octubre, día de su lanzamiento causó el colapso de Spotify por la gran cantidad de oyentes.

NADA EXPLOSIVA fue la respuesta que Will Smith le dio a su pareja Jada Pinket, quien ha sorprendido al mundo con sus memorias tituladas “Worthy”. La bofetada del Oscar, sus intentos suicidas y la verdad sobre su matrimonio con el actor de quien ha estado separada en secreto durante siete años, están impresas en las páginas del libro que circula desde ayer martes 17 de octubre. Después de leerlo, Smith le escribió: "Te aplaudo y te honro", en una carta a Jay Shetty, quien le transmitió el mensaje a Jada en un próximo episodio de su podcast On Purpose. Y agregó: "Si hubiera leído este libro hace 30 años, definitivamente te habría abrazado más. Empezaré ahora. Bienvenida al club de autores. Te amo infinitamente. Ahora ve a buscar un poco de Merlot y descansa". Para el actor, que se casó con Jada en 1997, el tomo fue una especie de llamada de atención. La actriz de 52 años, se mudó y compró su propia casa en Los Angeles. Tienen dos hijos Jaden Smith, de 25 años, y Willow Smith, de 22. No piensan separarse legalmente.

MERECIDO HOMENAJE el que recibió Carolina Herrera este pasado 13 de octubre. Con el estreno de la pieza “Carolina”, una composición para violonchelo y piano, que se presentó en un concierto exclusivo conceptualizado y organizado por la agencia The Visionist Advisers (TVA) en Manhattan School of Music, le fue rendido tributo la icónica diseñadora venezolana, quien con ese derroche de glamour que siempre la ha distinguido (Es una de las mujeres más elegantes del mundo) hizo acto de presencia en el David A. Rahm Recital Hall para recibir la dedicatoria musical a su obra en el mundo de la moda. El excepcional concierto, fue interpretado por el violonchelista venezolano Gregorio Nieto, acompañado por la pianista Riko Higuma, quien forma parte del selecto grupo de pianistas de Manhattan School of Music, uno de los principales conservatorios de música clásica, jazz y teatro musical del mundo.