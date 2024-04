Dread Mar I y Caracas se enamoraron con “Tú sin Mí”

La virtud junto a la música, es una combinación deliciosa para los que disfrutan de un gran show y esa mezcla fue la que se vivió ante cerca de 6 mil personas en la Concha Acústica de Bello Monte en Caracas de la mano de Dread Mar I.

Un show cargado de calidad musical entre instrumentos de viento, cuerda y una base extraordinaria del teclado junto a la batería, tuvo una duración de una hora y 35 minutos este sábado 27 de abril.

Mariano Javier Castro, más conocido como Dread Mar I, hizo gala de su fama como astro del reggae rock en español, ska y pop, paseándose por sus temas más emblemáticos que fueron coreados por jóvenes y personas de la juventud prologada, demostrando que el estilo del cantante argentino de 46 años, no tiene límite de edad.

Una noche llena de energía y buena música para todos sus fans se disfrutó en el espacio de la capital venezolana con clásicos de su repertorio como “Tú sin Mí”, “Perfecta”, “Árbol sin hojas”, «Verte» y el cóver del famoso vallenato “Hoja en Blanco”, entre otros.

"Así fue" el cierre

Cuanto rondaban las 10:20 de la noche, se bajaba de la tarima de Bello Monte con una despedida corta bajo la mirada expectante de los fanáticos. Pero el grito en coro de “otra, otra…” volvían sus músicos a la escena para deleitarlos con tres temas más, incluyendo la versión de reggae de “Así Fue”, tema escrito por Juan Gabriel y popularizado hace varias décadas por Isabel Pantoja.

Representación venezolana

No sólo el baile y el buen reggae fue cortesía del artista gaucho, la noche caraqueña contó con la animación de los Dj’s Venanzion, Iker y Eli ray, quien deleitó a los presentes con su saxofón. Pero James Lakay junto a su banda abrió fuego con rítmicos éxitos por más de una hora con el show “Back to the game”, contando con temas “Love Story”, “Como el río” junto al interprete jamaiquino Burning Espectacular y “Tornillito”.

Destacamos la importante labor de las productoras Total Show, Tu Evento e Iguana Producciones. De igual forma, agradecemos a Jennifer Suárez y su equipo por el apoyo a los medios de comunicación.

Por: Manuel Arrechedera