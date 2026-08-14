Andrea Villarroel habló de su tensa relación con Inés María Calero ¡Polémica!

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En las redes sociales, los internautas siempre han comentado sobre la distante relación que llevan Inés María Calero, y su nuera, Andrea Villarroel.

Andrea rompe el silencio

Andrea puso punto final a todos esos rumores, abordando la sobreprotección que siempre ha tenido la Miss Venezuela 1987 con su hijo mayor, Jonathan Moly.

En una reciente entrevista, Villarroel expresó que la relación con Calero desde el día uno es bastante complicada, asegurando que Inés María tiene un sentido de pertenencia muy grande por sus hijos, en especial por Jonathan.

Sin ningún tipo de filtro, Andrea comentó que esa sobreprotección de la también modelo y actriz radica en la falta de estabilidad que ha tenido con sus parejas, lo que refleja un apego desmedido hacia sus hijos.

“Desde un principio ha sido muy complicado. Ella es una señora que tiene mucho sentido de pertenencia y ahora he entendido que eso radica en cuando no estás satisfecha emocionalmente con tu pareja”, dijo.

En la conversación estaba Jonathan, quien contó un momento de tensión que se vivió hace algunos años entre su madre y su esposa, cuando Inés María le escribió un mensaje a Michelle Bertolini, su expareja.

Molestia de Andrea

Dicho mensaje Villarroel lo consideró como “una falta de respeto”, ya que tenía un año de relación con Jonathan, con quien hoy en día tiene un hogar estable y tres hijos.

“Un año de relación ya es suficiente para que eso fuera una completa falta de respeto”, expresó.

La relación de Andrea con Miguel Moly, el padre de Jonathan, es totalmente diferente. Ella afirma que tienen una gran confianza que se ha generado con los años y lo tildó de ser una persona muy “noble”.