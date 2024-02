Ana Karina Manco se encuentra con quien tenía su chaqueta perdida en el concierto de Luis Miguel (+Video)

El pasado 12 de febrero, Caracas vivió el apoteósico concierto de "El Sol de México", Luis Miguel, quién después de 11 años pisó Venezuela con su tour del 2024, acompañado de increíbles músicos, muchos éxitos y la energía que lo caracteriza.

En el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada se dieron cita diferentes personalidades del mundo del espectáculo como Caterina Valentino, Frank Quintero, Rebekka Moreno, Dora Mazzone, Ana Karina Manco, entre otras. Esta última pasó por un amargo momento cuando se dio cuenta que no pudo volver a su zona debido al "bululú" que se armó cuando el puertorriqueño salió a escena y la obligó a olvidarse de su chaqueta.

Mediante sus redes sociales, un día después del espectáculo, la actriz venezolana informó que no pudo recuperar su prenda, y pedía a gritos que se la devolvieran. “Se me perdió mi chaqueta, quien la tenga por favor ¡es mía! La última vez que fui a un concierto fue de Marc Anthony y también la chaqueta se me quedó en Costa Rica, hice esto y me la devolvieron, espero que aquí pase lo mismo, en mi tierra”, dijo.

Tras cuatro días sin obtener respuesta, finalmente este viernes 16 de febrero la criolla tranquilizó a sus seguidores al informar que había aparecido parte del outfit elegido para el recital. Afortunadamente, la periodista venezolana Rebekka Moreno se encontraba cerca de su puesto y unas honestas señoras le entregaron la chaqueta pidiéndole que se la guardaran a Manco.

"Hoy me llamaron para decirme... ¡Que apareció!", Exclamó previo a encontrarse con Moreno, quien de manera jocosa insinuó que se la quedaría. Después de un abrazo, la comunicadora confirmó la entrega. "Ya entiendo por qué la ama tanto, está espectacular la condenada", refirió.