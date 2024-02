¡Atención Venezuela! Conoce la razón de peso por la que Luis Miguel no habló en su concierto en el Monumental

El lunes 12 de febrero se llevó a cabo desde el estadio Monumental Simón Bolívar de la Rinconada el concierto del cantante puertorriqueño residenciado en México, Luis Miguel, que despertó muchos comentarios negativos por la mala organización que realizó la empresa encargada del espectáculo Invershow, y también por la cero interacción que tuvo el artista con sus miles de fanáticos que cantaron a todo pulmón sus más grandes éxitos.

El periodista Simón Villamizar fue uno de los que expresó en las redes sociales su descontento por el comportamiento del intérprete de “Suave”, catalogándolo de “frío, odioso y seco”. Igualmente, la actriz Erika Schwarzgruber, rechazó que el cantante en ningún momento saludó ni agradeció al público por llenar de punta a punta el recinto deportivo.

“Luis Miguel no es mi ídolo, pero ajá, es Luis Miguel y había que verlo y llevar a mi mamá. Pero, que no dijera ni hola, que tal, gracias Venezuela, Chao, o no sé, algoooo”, escribió en su cuenta de Instagram Erika.

No solo en Venezuela sino también en los conciertos que ha realizado desde el 2023 en diversos lugares como Argentina, Chile, Estados Unidos, Guatemala y México, el artista se ha mostrado renuente a decir palabras, por tal situación en las redes y medios se manejan diversas hipótesis del por qué de su apatía.

Una de esas teorías es que el cantante padece una supuesta condición de salud llamada Tinnitus, un problema en el cual “escucha” ruidos en los oídos, que le impiden hablar con sus miles de fanáticos en los conciertos.

Por lo poco que se reveló en la serie de su vida biográfica que se encuentra en la plataforma de Netflix y protagonizado por el actor Diego Boneta, fue un accidente auditivo que sufrió de joven en un espectáculo que le hizo sangrar uno de sus oídos y que hasta hoy sufre.