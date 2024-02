Fanáticas de Luis Miguel se descontrolan en las inmediaciones del Monumental Simón Bolívar (+Video)

El primer gran concierto del año en Venezuela está a solo horas de comenzar y quién será el que suba el telón de los artistas internacionales de este 2024 en el país, bueno, es nada más y nada menos que Luis Miguel, que cantará la noche de este 12 de febrero en el estadio más grande de Caracas.

Desde horas del mediodía los más de 30 mil espectadores empezaron a llegar a las inmediaciones de La Rinconada, donde los fanáticos se reúnen con pancartas a cantar algunas estrofas del repertorio del "Sol de México", quien ha cautivado a generaciones con sus baladas.

Durante la madrugada de este lunes, a través de la cuenta de Instagram de Invershow, productora del evento, se pudo conocer que el puertorriqueño ya esta en suelo venezolano. En el clip mostraron parte de su llegada al aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Maiquetía y parte del recorrido hasta su lugar de descanso en Caracas.

Para este evento el boricua tiene previsto cantar más de 20 canciones de su larga carrera musical de más de 40 años, Luis Miguel tiene previsto interpretar éxitos como: "¿Será que no me amas?", "Amor, amor, amor", "Culpable o No", "Suave", "Te necesito" y "Hasta que me olvides", para poner a vibrar con gritos y aplausos a las miles de personas que los acompañarán en unísono sus letras.

Para este evento estarán desplegados más de 2.000 efectivos policiales para el resguardo de la seguridad de todos los asistentes. Está previsto que Luis Miguel se monte a las 9 p.m. al escenario, y se espera que el concierto dure aproximadamente dos horas y media.