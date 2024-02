¡No culpes a la noche! Este será el repertorio que cantará Luis Miguel en Caracas

Falta solo un día para que este lunes 12 de febrero llegue a Caracas "El Sol de México", Luis Miguel. Luego de 11 años de no pisar el país, el puertorriqueño nacionalizado en el país azteca traerá a Venezuela su tour "Luis Miguel 2024" con nuevas propuestas, mucho show y la energía en escena la cual ha sido su etiqueta durante toda su trayectoria.

El Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada será el lugar perfecto para que 'Luismi' enamore una vez más al público capitalino que respondió muy bien a su convocatoria y aquel 11 de agosto de 2023 abarrotaron el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) para ser los afortunados de tener los boletos para el tan esperado espectáculo.

Gracias a las redes sociales, los seguidores del intérprete de "La Bikinia" ya han podido disfrutar lo que es un recital del artista, y es que, en múltiples videos se han podido presenciar todos los acontecimientos durante su gira por Estados Unidos, México, Chile y Argentina; desde caídas hasta demostraciones de amor han adornado sus presentaciones.

Ahora bien, para este 2024 hasta el momento la expareja de Aracely Arámbula ya ha pisado República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Luego de su visita a Venezuela irá a otros países como Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile y Paraguay. Su temprano reinicio ha permitido a los ansiosos fanáticos tener una probadita de lo que trae el también productor.

De acuerdo a vídeos difundidos en las redes sociales, el boricua abre fuegos con "¿Será que no me amas?", con la euforia por los cielos, continúa con "Amor, amor, amor", seguido de: "Culpable o No", "Suave", "Te necesito" y "Hasta que me olvides", poniendo los pelos de punta a miles de almas que corearon en unísono sus canciones.

Un poco más relajado y con menos prendas de su característico traje negro, Luis Miguel Gallego Basteri hace honor al país que lo acogió y al ritmo de los mariachis interpreta "La media vuelta". Otros de los temas que se escuchan en este concierto que dura casi dos horas son: "Contigo en la distancia", "La Incondicional", "Te propongo esta noche", "La Bikina" y para el cierre no pudo elegir una mejor que "Cuando calienta el sol".

Solo es cuestión de horas para que el sol resplandezca en Caracas y se lleve a cabo una presentación que ha causado mucha expectativa en el país y que, además, cuenta con un numeroso público que provocó que el show estuviera casi agotado, gracias a su fanatismo y ganas de saborear la fortuna que es poder disfrutar de la poderosa voz del ganador de más de 120 premios.