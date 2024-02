La razón por la que dicen que Luis Miguel superó a los Leones del Caracas

La llegada de Luis Miguel a Venezuela después de diez años ha dado mucho de qué hablar, y básicamente ha sido por el amor que ha sembrado en este país gracias a su impecable voz y puesta en escena. Así quedó demostrado el pasado 11 de agosto cuando los venezolanos lograron en un día comprar casi todas las entradas.

Y precisamente de eso hablaremos, pues tomando en cuenta que el Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas, lugar donde se celebrará el evento, ha acogido a miles de fanáticos desde su inauguración para la Serie del Caribe de 2023, el puertorriqueño nacionalizado en México ha roto récord de puestos llenos tal como lo indican la venta de sus boletos.

Fue aquel 29 de noviembre de 2023 cuando el imponente coliseo rompió con la marca de asistencia juntando a 34.993 almas que asistieron para disfrutar del encuentro entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes correspondiente a la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Tomando en cuenta que, el Monumental cuenta con una capacidad de aproximadamente 40 mil personas, "El Sol de México" agotó casi todas las zonas por lo que restan pocos tickets para su espectáculo, y se estiman que para el momento hayan unos 35 mil puestos asegurados, por lo que esto lo pone por encima de los melenudos, quienes son dueños de esta casa la cual abrió sus puertas al público el 3 de febrero del año pasado.

La noche de este 12 de febrero, en plenos carnavales, el boricua ofrecerá un concierto de aproximadamente una hora y cincuenta minutos en el que temas como "Hasta que me olvides", "Cuando calienta el sol", "Amor amor amor" y "¿Será que no me amas?" rompan el lazo de inauguración del Monumental Simón Bolívar como espacio para este tipo de eventos.