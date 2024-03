El hermano del DT campeón del mundo, está preso

Mauro Scaloni, hermano del aclamado técnico de la selección argentina Lionel Scaloni, fue detenido este jueves por la policía. Mauro, de 47 años, es acusado de extorsión y amenazas coactivas, cargos graves que han sacudido el mundo del deporte.

El arresto tuvo lugar en el barrio de Palermo, frente a la embajada de Estados Unidos. Mauro Scaloni se encontraba allí para acompañar a su pareja en el trámite de renovación de su visa. Sin embargo, su visita a la embajada se vio interrumpida por la intervención de la Policía de la Ciudad, que ejecutó una orden de detención emitida por la Unidad de Investigación y Juicio de Santa Fe.

La Dra. Viviana O’Connell, a cargo de la unidad, no ha hecho comentarios al respecto. Sin embargo, la noticia, informada por Clarín, ha causado un gran revuelo en la comunidad deportiva y más allá. La relación de Mauro con Lionel Scaloni, el técnico que llevó a Argentina a la gloria en la Copa del Mundo, ha puesto este caso bajo un intenso escrutinio público.

Además de Scaloni, otros sospechosos han sido detenidos en relación con el caso. Entre ellos se encuentra un joven rosarino de 24 años, ex empleado estatal y ex beneficiario de planes sociales. Sin embargo, a diferencia de Scaloni, las autoridades locales no cuentan con una orden judicial válida para arrestarlo.

Según su perfil comercial, Mauro Scaloni, se desempeña en actividades comerciales relacionadas con el sector inmobiliario. De igual manera el hermano de Scaloni ha sido directivo de múltiples empresas durante los últimos 20 años. Una de las más recientes destaca por estar vinculada a la representación y asesoramiento de futbolistas, así como a las negociaciones entre clubes.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles del caso que enfrenta al hermano de Scaloni con la justicia. Sin embargo, se espera que en los próximos días las autoridades ofrezcan más información.