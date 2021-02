FIFPro formará a mujeres para cargos ejecutivos en el fútbol

Cotilleo Deportivo

Miércoles 24| 12:10 pm





El sindicato internacional de futbolistas (FIFPro) desarrollará un programa dirigido a preparar a doce mujeres para cargos ejecutivos en el mundo del fútbol, en colaboración con la red "Women in Football".



La iniciativa anunciada por FIFPro es posterior a su decisión la semana pasada de triplicar el número de mujeres en su junta directiva mundial, dentro de su objetivo de impulsar una gobernanza más diversa e inclusiva en los sindicatos de jugadores y en la industria del fútbol.



"FIFPRO y muchos de sus 64 sindicatos afiliados han aumentado la representación colectiva de las futbolistas en la última década y han ayudado a miles de ellas a obtener mejores condiciones. Sin embargo, la integración de la diversidad en la toma de decisiones del fútbol profesional sigue siendo lento", señaló FIFPro.



Con esta iniciativa los sindicatos nacionales de jugadores ayudarán a identificar a doce mujeres para el programa "Ready to Board", que consistirá en un curso de liderazgo, entrenamiento en grupo y tutoría, impartido por responsables de Women in Football, red de profesionales que trabajan en la industria del fútbol y que desde 2016 ha formado a más de 250 mujeres en esta materia.



FIFPRo señaló que las participantes en el programa dispondrán de los conocimientos necesarios para asumir funciones como las que desempeñan los miembros de su consejo mundial, que a partir de noviembre contará con al menos tres mujeres de Europa y una de África, Asia y América. EFE