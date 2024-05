¿Magallanes lo espera? Así le ha ido a Pablo Sandoval en la Atlantic League (+Video)

Una de las notas curiosas de la temporada 2023/24 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional fue la ausencia de Pablo Sandoval con los Navegantes del Magallanes. El experimentado toletero fue vital en la consecución del título por parte de los filibusteros en 2022, sin embargo, desde entonces no se ha uniformado de nuevo en Venezuela.

"El gerente dijo que yo no hacía falta en el equipo, por eso yo no fui a jugar", fue lo que declaró el MVP de la Serie Mundial de 2012 en un podcast, al hablar justamente de su ausencia con la "Nave Turca" en la pasada campaña. Sin embargo, esto no lo afectó, ya que incluso logró ganarse un contrato con invitación al Spring Training con los Gigantes de San Francisco.

Aunque no logró quedarse en el roster del equipo de la Bahía, Sandoval sí pudo conseguir un contrato para quedarse jugando en la Atlantic League, una de las Ligas Independientes más importantes de todo el mundo y en donde el criollo milita con los Staten Island FerryHawks. Ahí, el "Panda" se está reencontrando de a poco con su mejor versión.

Así le va a Pablo Sandoval en la Atlantic League

El exjugador de los Gigantes de San Francisco tuvo un inicio de temporada bastante flojo con su equipo. Sin embargo, en los últimos días ha sabido recuperarse para producir a un nivel más cercano al de sus excelentes cualidades, por lo que actualmente deja una línea ofensiva de .246/.302/.386/.688.

"Kung Fu Panda" ha conectado 14 imparables en 57 turnos, con dos dobles, dos cuadrangulares y 14 carreras impulsadas, números más que respetables que demuestran que todavía queda bastante gasolina en el tanque.

A día de hoy, no se sabe nada de una posible participación de Sandoval con los Navegantes del Magallanes, pero sin duda alguna un pelotero de su calidad, en buen estado de forma, sería más que útil para un equipo carabobeño que buscará en la 2024/25 redimirse y recuperar su puesto en el Round Robin.