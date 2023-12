LVBP: ¿Volverá Simón Muzziotti a uniformarse con Águilas del Zulia esta temporada? (+Video)

Las Águilas del Zulia sufrieron una durísima baja este sábado 9 de diciembre, día en el que expiró el permiso que tenía uno de los jardineros estelares del equipo, el joven novato Simón Muzziotti, quien ya tiene experiencia en las Grandes Ligas con los Phillies de Filadelfia.

Justamente fue el equipo de Filadelfia el que frenó la actuación de su joven prospecto, para que pueda ponerse a tono de cara a lo que serán los Entrenamientos Primaverales en febrero y marzo, época en la que el jugador buscará ganarse un puesto en el equipo grande para regresar a las Grandes Ligas y seguir cumpliendo sus objetivos individuales como jugador.

En la previa de su último compromiso, Meridiano habló en exclusiva con Muzziotti, quien hizo un balance de cómo creció como jugador luego de su experiencia en la temporada 2023/24 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, y además aclaró una duda que tienen muchos aficionados zulianos: ¿tiene chance Simón Muzziotti de regresar al equipo en un hipotético Round Robin?

Sobre su experiencia en Venezuela, el jardinero central aguilucho se mostró emocionado por los conocimientos que adquirió jugando con las Águilas. "Yo vine a Venezuela con las ganas de aprender. Aprendí de Alex (Romero), de Alí (Castillo), de Freddy Galvis y de todas esas personas que tienen mucha experiencia", comentó.

A diferencia de su actuación en la temporada 2021/22, esta vez Muzziotti jugó por un buen tiempo con las Águilas, lo que le permitió evaluar el nivel del campeonato. "Si se dan cuenta no hay muchos equipos por encima de .500, está siendo una liga competitiva. Ha sido una buena experiencia jugar así, a ganar, a tratar de no regalar ni un día. Me llevo una buena experiencia", afirmó.

Por último, el pelotero habló sobre la posibilidad de uniformarse de nuevo si el equipo llega al Round Robin, algo que luce difícil según parece. "No daría una respuesta porque nunca se sabe lo que depara el futuro, pero podría ser un poquito complicado, ya que tengo que prepararme para el Spring Training y tratar de luchar por un puesto en las Grandes Ligas", sentenció.