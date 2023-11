LVBP: Tiburones le propina una paliza a Magallanes e hilvana su mejor racha de victorias (+video)

El conjunto de los Tiburones de La Guaira parece haber encontrado la fórmula y haber superado sus momentos difíciles de los primeros días del calendario, tras conseguir su tercera victoria de forma consecutiva este domingo ante un rival difícil.

Está racha de triunfos (3) es la más larga hasta ahora en la campaña, para los escualos, novena que se impuso con mucha contundencia 8-2 esta tarde a los Navegantes del Magallanes, quienes llegaron a 16 derrotas de forma seguida jugando en Caracas (desde la 2022-2023), bien sea en el Universitario o en el Monumental.

El importado Dennicher

Carrasco produjo las dos rayitas de la "Nave Turca", una con imparable y otra gracias a un cuadrangular solitario. Por su parte, los locales fabricaron una en el primero y aprovecharon la lesión del abridor Luis Martínez, para conseguir un rally de seis anotaciones en la baja del quinto, aunado a una más en el sexto, diferencia amplia que fue suficiente y definitiva.

En este resultado, el cuerpo de relevistas salado tuvo un aporte fundamental, tras no aceptar ni una carrera durante cuatro episodios y dos tercios. De hecho, el trabajo del bullpen comenzó con Carlos Suniaga, derecho que vino a pitchar en una situación comprometida, tenía hombres en primera y segunda con un out, no obstante, pudo retirar a Romer Cuadrado y Alberth Martínez, lo que sirvió, para acabar con la amenaza filibustera.

Desde allí, el pitcheo de relevo de los litoralenses demostró su calidad, para asegurar un triunfo en conjunto. Este Lauro le sirvió también a los dirigidos por Edgardo Alfonso, para desplazar a los "Eléctricos" en el tercer puesto de la tabla, a esperas de lo que pase en el duelo de las Águilas del Zulia, lo que definirá la posición de La Guaira tras finalizar la jornada.