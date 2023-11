LVBP: ¿Qué le dijo Oswaldo Cabrera a su hermano Leobaldo luego de su cambio a Tigres de Aragua?

Estadio Monumental, La Rinconada.- El beisbol es un negocio, eso es bien sabido, sin embargo, los cambios de piezas entre equipos no dejan de generar polémica cada vez que ocurren, por lo que sin duda alguna siempre son una fuente inagotable de reacciones.

Además, hay cambios que tienen pequeños detalles que los hacen aún más llamativos. Por ejemplo, hace poco los Tigres de Aragua realizaron un cambio con los Tiburones de La Guaira, en el que ambos equipos intercambiaron cuatro piezas cada uno, siendo Leobaldo Cabrera uno de los involucrados.

Cabrera vivía una temporada especial, ya que estaba jugando al lado de su hermano Oswaldo Cabrera, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo, pero en el beisbol no hay tiempo para lamentarse, por lo que ahora Leobaldo está enfocado en defender a Aragua. El jardinero habló en exclusiva con Meridiano, y confesó lo que él y su hermano sintieron cuando conocieron la noticia de que ya no iban a jugar juntos.

"Al principio me cayó de sorpresa, no me lo esperaba, pero las cosas pasan por algo. Vine a jugar con mi hermano y se me hizo difíicl dejarlo, pero le agradezco a Tiburones porque pudimos cumplir el sueño de jugar juntos", fue lo primero que comentó Leobaldo sobre sus sensaciones sobre el cambio.

Además, el mayor de los Cabrera comentó que él y su hermano pudieron conversar sobre el cambio. "Primero estábamos un poco tristes, pero él entendía que en este equipo iba a tener más oportunidad de juego. Creo que desde que se anunció estábamos tristes pero él también estaba contento. Cuando vio que yo estaba jugando al día siguiente la emoción que él cargaba era indescriptible", aseguró.

Leobaldo Cabrera llegó a Tigres en un megacambio, en el que también arribaron a los bengalíes Ángel Aguilar, Keyber Rodríguez y Ezequiel Tovar, a cambio de Willson Contreras, Pedro Rodríguez, Ángel Padrón y Carlos Rivero, y desde su llegada a los Tigres no ha pareado de batear, demostrando así que tiene mucho para dar en la LVBP.