LVBP: Leones del Caracas podría realizar importantes cambios en su rotación de abridores (+Declaraciones)

Estadio Monumental de Caracas.- Los Leones del Caracas han "resurgido". Luego de una racha de tres derrotas consecutivas, el equipo melenudo logró conseguir su segunda victoria seguida, al blanquear a los Bravos de Margarita por pizarra de 5-0, con actuaciones fantásticas del abridor Rito Lugo, y de los relevistas Miguel Socolovich, R.J. Alaniz, Edwin Fierro y Anthony Vizcaya.

De esta manera, Caracas se asegura culminar la primera vuelta del Round Robin en la segunda posición, con récord de cuatro victorias y cuatro derrotas, solo por detrás de Tiburones de La Guaira, equipo que luce como candidato indiscutible a ser la primera novena en asegurar su cupo en la Gran Final.

Justamente en un día fantástico para el pitcheo, el manager José Alguacil conversó en la previa con los medios de comunicación y dejó a entrever la posibilidad de realizar algunas modificaciones en la rotación de abridores, de cara a lo que será la segunda mitad de la contienda.

"Sin duda existe la posibilidad de que Boscán abra un juego. Ha estado consistente toda la temporada. Ha tenido un gran rol lanzando dos o tres innings, pero sí hemos hablado la posibilidad de que la próxima semana esté en la rotación y cambiarlo con Vargas, pero aún existen conversaciones", fue lo que comentó Alguacil sobre la posibilidad de que el derecho Wilfredo Boscán se integre a la rotación.

Además, el manager melenudo habló también sobre la llegada de Harold Ramírez y la tremenda profundidad que le aportará al roster caraquista. "La profundidad va a ser totalmente diferente a la banca que teníamos. Vas a tener jugadores en la banca como hoy César Hernández, que nada tiene que ver con su rendimiento, como se lo expliqué cuando llegué, ya que él fue factor fundamental para que estemos donde estamos hoy en día", resaltó.

Finalmente, Alguacil habló sobre el "mitin" entre peloteros que se rumoró en redes sociales. "No fue tanto un 'mitin', no me gusta tanto esa palabra porque trae alerta. y pánico. Fue entre peloteros a puerta cerrada, no tengo nada que comentar, sí tengo idea de lo que hicieron pero no pregunté. Vimos otro equipo totalmente y sabemos lo que tenemos que hacer", sentenció.