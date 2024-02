LVBP: ¿Debe repetir Leones del Caracas a José Alguacil como manager? (+Video)

La temporada 2023/24 fue de bastantes altas y bajas para los Leones del Caracas. El equipo melenudo tenía la misión de repetir el título conseguido en la campaña 2022/23, pero finalmense se quedaron cortos en la búsqueda de una nueva corona.

Caracas mantuvo gran parte de la base con la que alcanzaron su título número 21 en la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, pero las cosas no funcionaron como se esperaban, por lo que terminaron siendo eliminados en el Round Robin.

Muchas personas fueron señaladas por la situación del equipo, y como es normal en estos casos, uno de los individuos que más focos ha tenido sobre sí es el manager, José Alguacil, quien tuvo dificultades para sacar la mejor versión de algunos jugadores de los que se esperaba un poco más a lo largo y ancho de la temporada.

Ante esta situación surge una gran interrogante: ¿Debe seguir José Alguacil como dirigente de Leones?

Punto a favor:

Ha tenido éxito

De momento, la etapa de José Alguacil al frente de los Leones del Caracas ha sido un éxito rotundo. El manager llegó de cara a la temporada 2021/22, para ponerse al frente de un equipo que en los últimos años había perdido la costumbre de ganar.

Tal vez la 2021/22 no haya sido la mejor ni más memorable temporada del conjunto melenudo, sin embargo, de la mano de Alguacil el equipo pudo salir a flote y al menos meterse en el Round Robin, lo que ya presagiaba cosas positivas para el futuro próximo.

En la 2022/23, Caracas pudo plasmar en la tabla todas esas buenas sensaciones que dejaron en la temporada anterior, para dominar prácticamente a placer la Ronda Regular y el Round Robin.

La gran regularidad de los melenudos los llevó a su primera final en cuatro años, en donde pudieron derrotar a los Tiburones de La Guaira en seis encuentros, para así obtener el título 21 en la historia de la organización.

No es secreto que la temporada 2023/24 no fue como se esperaba, pero a pesar de todo Leones se metió en el Round Robin y estuvo vivo hasta el penúltimo día de la postemporada. Si bien el objetivo no se logró, tampoco fue una campaña catastrófica, y hay pasado como para pensar en que se puede enmendar el camino.

Punto en contra:

Costó armar el equipo

Lo repitió durante buena parte de la temporada y se notó en el campo: José Alguacil y su cuerpo técnico tuvieron problemas para sacar la mejor versión de los Leones del Caracas en la campaña 2023/24.

Hay que ser sinceros, ciertamente Caracas tuvo bastantes bajas con respecto a la temporada 2022/23. Algunos no recibieron permiso de sus organizaciones, otros arrastraron lesiones complicadas que evitaron sus respectivas participaciones. Aunque esto genera un contratiempo evidente, el manager nunca pudo darle la vuelta a la situación.

Fueron numerosos los cambios de orden al bate en los lineups y también las modificaciones al bullpen, sector del pitcheo que había sido vital en la 2022/23 pero que quedó a deber en esta última temporada.

También hay que acotar que muchos peloteros no mostraron las versiones que maravillaron en la zafra anterior, como es el caso de Oswaldo Arcia o Anthony Castro, pero Caracas quedó sin capacidad de respuesta en muchas ocasiones, y eso por supuesto puede recaer en el cuerpo técnico.

¿Debe seguir?

Si algo ha llevado a Leones del Caracas a tener éxito en estos últimos años es el hecho de poder armar un proyecto bueno y consistente, y el cabecilla de dicho proyecto ha sido justamente José Alguacil. Si nos ceñimos a eso, sin duda tiene crédito como para continuar frente a Leones.

Eso sí, el beisbol caribeño tiene menos paciencia de la que existe en las Grandes Ligas, por lo que la postura de los jugadores y de la directiva sobre el actual cuerpo técnico tendrán un peso importante en la decisión que se tome, y determinará si un cambio de manager es apresurado o no.