LVBP: ¿Qué piezas de otros equipos le funcionarían a los Leones del Caracas?

La temporada 2023/24 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional llegó a su final, luego de que los Tiburones de La Guaira lograran romper con su tremenda sequía de 37 años sin títulos, al derrotar a los Cardenales de Lara en cinco juegos en la Gran Final.

De esta manera, culminó una campaña que se puede considerar como totalmente exitosa para nuestra pelota criolla, gracias al buen nivel de juego mostrado, además de la gran respuesta que hubo por parte del público en prácticamente todos los parques del país.

Si hablamos de las organizaciones la cosa cambia, ya que obviamente no todos tuvieron éxito. Los Leones del Caracas, quienes defendían el título, hicieron una buena Ronda Regular pero no lograron capitalizar en el Round Robin, por lo que se quedaron fuera de la Gran Final, algo que sin duda no es lo que se espera de una franquicia tan importante.

Al no lograr el éxito, es normal que los rumores invadan el ambiente de Leones, equipo que tal vez podría aspirar a reforzarse con algunas piezas interesantes.

Jugadores que encajarían en Leones:

Abridores interesantes

No cabe duda de que el talón de aquiles de los melenudos durante toda la temporada fue el pitcheo. El equipo dirigido por José Alguacil no logró conseguir estabilidad en el cuerpo de abridores, lo que generó dificultades más que claras para el equipo.

Ante esta situación, no es nada descabellado que los capitalinos busquen algunas opciones para reforzar el pitcheo abridor. Evidentemente, nombres como Osmer Morales o Félix Doubront suenan atractivos, pero ante lo poco probable que es que se de un cambio por ellos, Leones podría posar su mirada sobre lanzadores como Nivaldo Rodríguez (Magallanes) o Brayan Pérez (Cardenales de Lara).

Un "nuevo" Socolovich

Durante los últimos años, Miguel Socolovich ha sido pieza vital en el bullpen de los Leones del Caracas, en donde pudo asumir diversos roles a lo largo de los años, para convertirse así en uno de los mejores y más confiables relevistas del equipo.

Ahora, luego del retiro de "Soco", no sería para nada descabellado que los melenudos intenten conseguirle un sustituto en el mercado de la LVBP. Silvino Bracho (Águilas del Zulia), nombre que ya sonó para un cambio a Leones hace un año, podría ser la opción principal, aunque también sería bastante costoso, al igual que Anthony Vizcaya (Magallanes).

Existen opciones menos costosas, como Eiberson Castellano (Zulia), Ángel Acevedo (Magallanes) o Eduardo Jiménez (Zulia). Yapson Gómez, setup de Cardenales, también podría ser una opción realista si Caracas entra agresivamente en el mercado a buscar un relevista.