Carlos García: El ciclo de Ronny Cedeño en Magallanes había terminado

beisbol venezolano

Lunes 16| 7:02 pm





Pablo Alejandro Rondón| @PablinhoAle3110

CARACAS. Carlos García tomó el timón de la ‘nave’ el sábado y ya en 48 horas pasó por su primera turbulencia, al afrontar la salida del experimentado infielder Ronny Cedeño de Navegantes del Magallanes, quien había declarado el domingo a Triángulo Deportivo que fue dejado en libertad por la organización valenciana.

“Cuando eres manager, escuchas las opiniones de todos los involucrados en el equipo, y en ese consenso se determinó que el ciclo de Cedeño había terminado”, indicó el “Almirante” al programa radial Convocados, de la emisora Líder 94.9 FM de Caracas.

Allí, el estratega con cuatro ciclos en el club de Valencia se encargó de aclarar que su relación con el pelotero de 37 años no sufrió ruptura alguna. “Yo con Ronny Cedeño no tengo ningún problema. Siempre he tratado de sacar lo mejor de su juego. Nuestra relación nunca fue hostil”, dijo el dirigente.

“Tengo una buena historia con Ronny Cedeño. Ambos compartimos en Pittsburgh. No dudo que en otra organización de la liga puede tener mayor continuidad”, prosiguió el estratega que se vuelve a sentar en el dugout del estadio José Bernardo Pérez desde la zafra 2016-2017.

Para cerrar el tema, García, quien ejerció como técnico en Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira antes de retornar a los eléctricos, asumió parte de la responsabilidad sobre la decisión tomada con el jugador que estuvo en el elenco por seis temporadas.

Allí el nativo de Puerto Cabello pegó 21 cuadrangulares y 145 carreras impulsadas, todo en 312 encuentros, en los que dio 356 indiscutibles y ligó .292. Su mejor performance lo tuvoen la temporada 2017-2018

Como refuerzo y con García de Mánager quedó campeón en Valencia en la zafra 2013-14, pero ya en propiedad del equipo no pudo alzar trofeo alguno, solamente en rol de complemento en Águilas del Zulia, en 2016-2017.

Gotta regresa. Durante el fin de semana se comentó de la posibilidad de repetir a Cade Gotta en la importación de Navegantes del Magallanes, hecho que el “almirante” confirmó que el jardinero norteamericano se montará en la expedición de la 2020-2021.

“Es un hecho que Cade Gotta estará con el equipo”, aseguró el piloto, mientras que avisó que están en negociaciones con un histórico extranjero. “Estamos en conversaciones con Adonis García, aunque es más complicado”.

El patrullero jugó en 21 encuentros el año pasado, y bateó .386 en 88 turnos, con 34 imparables, diez impulsadas, seis dobles, tres triples y un cuadrangular. Por su parte, el cubano tratará de venir por novena temporada, en las que ya tiene casi 350 hits y está a 23 empujadas de las 200 en LVBP.

Reconocieron el “puerto”. Este lunes, el cuerpo técnico del Magallanes se dio cita en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, para que ellos planificaran todo lo correspondiente al protocolo sanitario que el club carabobeño sostendrá durante el venidero campeonato. La información fue enviada a través de una nota de prensa.