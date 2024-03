MLB: ¿Qué es un ponche?

El ponche es la herramienta más importante con la que cuenta los lanzadores dentro del béisbol para poder enfrentar a los bateadores del equipo rival en cada turno. Ese ocurre cuando un serpentinero consigue tres lanzamientos en la zona de strike que evitan que el bateador haga contacto con la pelota y evita que entre en circulación o muevan a otros corredores sobre las bases.

Asimismo, el "strikeout" es una muestra clara del dominio que tiene un pitcher sobre sus lanzamientos para poder enfrentar a sus rivales mientras está en la lomita. Para lograr esto, los serpentineros deben utilizar diversas combinaciones de pitcheos para mantener controlados a los bateadores y no dejarlos adivinar cuál lanzamiento de su repertorio es el siguiente.

Arma fundamental de un pitcher

Los ponches pueden ser de dos tipos: swinging y looking. En el ponche swinging, el bateador intenta hacer contacto con el bate pero no logra hacerlo y termina abanicando la pelota. Por otro lado, el ponche looking es cuando el pelotero que está tomando turno no logra hacer swing y se queda parado sobre el plato.

Dentro del "strikeout", el umpire juega un papel fundamental debido a que es el encargado de determinar y tomar la decisión sobre si un lanzamiento es bola o strike. Esto genera polémica debido a que muchos bateadores no consideran que uno de los lanzamientos fue un strike válido.

Además, es importante destacar que el ponche tiene un gran impacto psicológico, tanto en lanzadores como en bateadores, debido a que puede influir en la confianza de ambos. Si un pitcher llega dominante y en la zona de strike, la cantidad de ponches puede ser mayor debido al grado de concentración que puede tener para lograrlo.

A su vez, en la actualidad dentro del béisbol hay una estadística llamada "porcentaje de ponches", que ayuda a calcular la cantidad de turnos al bate de un jugador terminan en "strikeouts". Mientras más elevado sea este número, más dominante es el lanzador cuando se enfrenta a los bateadores rivales mientras está en el montículo.