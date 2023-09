MLB: ¡Para el recuerdo! El día que un fanático de Cleveland sorprendió a Miguel Cabrera (+Video)

Miguel Cabrera está lleno de recuerdos luego de 20 temporadas de acción en las Grandes Ligas. Los Tigres de Detroit han hecho todo lo posible para que su última semana como pelotero activo sea fantástica, y para ello han traído de vuelta algunos momentos especiales sobre su carrera.

Uno de esos sucedió en la zafra 2015, cuando el equipo viajó hasta Cleveland para enfrentar a los Guardianes. En aquel entonces, los focos de atención se los llevó un niño, que tras un foul capturó la pelota con su gorra. Dicha acción llamó la atención del maracayero, que minutos después le obsequió par de regalos.

Ahora, ocho años más tarde, la organización de Detroit aprovechó la oportunidad para recordar el momento junto aquel joven, ahora adolescente, llamado Dominic Opron.

"Estaba en el entrenamiento básico de la Academia Militar cuando me dijeron en la mesa durante la cena que comentara una historia graciosa que tuviera. Respondí que había un video de mí de 3 millones de visualizaciones en Youtube, y todos quedaron sorprendidos", dijo.

El chico prosiguió: "Estaba completamente en shock cuando me dio el bate y los guantes, porque era un pedazo de historia que tenía en mis manos. Creo que a él le importa la experiencia que pueda tener el fanático en el estadio. Para él es algo más que un simple juego".

Durante aquel compromiso, la transmisión televisiva no dejó escapar la oportunidad de entrevistarlo y saber qué le había dicho Cabrera tras la jugada. "Le dije a Miggy que le cubría la espalda. Necesitas estar encendido y él lo estaba. Se veía aburrido allá en el campo. Luego me dijo que me quedara allí y al principio pensé que me decía que me alejara y no hablara más, pero luego lo ví trayendo el bate", comentó Dominic en la entrevista en 2015.

Momentos como esos son únicos, y para el joven se trata de un recuerdo que perdurará por siempre, sin lugar a dudas. "Quiero dejar una cosa en claro, ni los guantes ni el bate serán vendidos. Nunca. Se quedarán conmigo por el resto de mi vida", finalizó.

En cuanto a Miggy, este comentó durante el video que esos gestos son parte del beisbol. "Hizo una gran jugada para ser una conexión en foul. Después de eso dije que le iba a dar los guantes y el bate, porque cuando era un niño siempre quise que alguien hiciera eso por mi", puntualizó.