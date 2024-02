MLB: José Altuve le alegra el día a una aficionada con un regalo especial (+Detalles)

Este sábado 17 de febrero fue un día especial para los Astros de Houston, ya que contaron por primera vez con la participación de José Altuve en el Spring Training de este 2024. Y es que su sola presencia fue motivo de alegrías, tanto para la organización como para los aficionados que lograron estar presentes en West Palm Beach, Florida.

La jornada para el maracayero se desarrolló con bastante tranquilidad, sin tensiones ni preocupaciones. Primero se ejercitó con el coach de banca Omar López agarrando roletazos, y tiempo después se paró en la jaula para realizar sus primeros swings con el madero, los cuales fluyeron con facilidad.

Sin embargo, previo a tomar esos turnos al bate, el venezolano hizo una pequeña parada en el camino para compartir con los fans del equipo que accedieron al CACTI Park of the Palm Beaches. Allí, una fanática de los Astros de toda la vida se quedó con un regalo bastante especial del Astroboy.

Altuve, un deportista ejemplar

El corresponsal de MLB.com Brian McTaggart logró hablar con Donna Hopkins, quien probablemente sea la persona que más apoya al conjunto de Houston en la actualidad. Solo basta mencionar que su casa está llena de recuerdos del equipo que ha acumulado a lo largo de décadas de viajes a los entrenamientos primaverales y de juegos en el Minute Maid Park.

Altuve, luego de terminar de firmar autógrafos, se quitó sus zapatos y los dejó en el suelo, indicándole a Donna que eran suyos. "Le dije: 'Si los tienes que desechar, los tomaré', y simplemente se los quitó y me los dio", le comentó Donna a McTaggart con un gesto de aún no poder creerlo.

Tanto ella como su esposo Jimmy han sido aficionados de los Astros de Houston durante toda su vida. De hecho, Donna es una de las personas que nunca falta año tras año en los Spring Trainings del equipo, y con su particular sombrero de paja ha logrado hacerse famosa entre los peloteros del club.

"Siempre es muy amable y se detiene, habla y charla, y eso es algo realmente especial", confesó Donna sobre el venezolano, quien justamente se ha convertido en su beisbolista favorito por todo lo que es y representa para Houston.

Con cientos de artículos del equipo para el recuerdo, sin duda que los zapatos de Altuve se convirtieron en el obsequio más especial hasta los momentos. Ante la idea de considerar venderlos, Donna respondió sin titubear: "Oh, Dios, no. No vendo nada (...) He obtenido muchas cosas y esta es, por mucho, la mejor. José es el mío. El primer día que apareció en el Minute Maid, yo estaba allí".

El criollo pactó hace poco una extensión de contrato importante que garantizará terminar su carrera en Houston. Ante dicha noticia, Donna se mostró bastante emocionada, ya que siempre vota por él miles de veces cada año cuando se acerca el Juego de Estrellas.

"Es una persona muy especial para mí y me alegro mucho de que haya firmado ese contrato, porque lo quiero aquí de por vida. Mi esperanza es estar viva cuando vaya al Salón de la Fama, porque quiero ir a ver eso", finalizó.