MLB: Gary Sánchez no escondió su pesar por perderse lo que queda de temporada

Padres de San Diego aun tiene posibilidades de avanzar a la postemporada por la vía del comodín, a pesar de no haber tenido un buen desempeño a lo largo de la temporada regular 2023 del beisbol de las Grandes Ligas.

Sin embargo, los "Frailes" acertaron en la contratación del receptor dominicano Gary Sánchez, debido a que su producción ha sido una de las mejores para él en su carrera en Las Mayores y más cuando solo disputó 72 compromisos.

No obstante, el pelotero de 30 años recibió un pelotazo en la muñeca y los diagnósticos mostraron una fractura, motivo por el cual deberá despedirse por lo que resta de campaña y en el momento más crucial de los Padres de San Diego. Aun así, el receptor agradeció su oportunidad.

“Obviamente, es un poco difícil a principios de año estar con diferentes organizaciones. Pero gracias a Dios por la oportunidad que me dieron aquí, la oportunidad de jugar y tener cierto éxito. Es lamentable que haya tenido que terminar un poco antes, pero realmente estoy muy agradecido con la organización por la forma en que me trataron y me recibieron”, reseñó Gary Sánchez.

Sánchez, conectó 51 imparables, entre ellos nueve dobles, 19 cuadrangulares e impulsó un total de 46 carreras en 72 compromisos como ya mencionó anteriormente. Además de esto, terminó con promedio ofensivo de .218.

“La forma en que me han tratado los entrenadores, mis compañeros me recibieron bien desde el día uno y me sentí cómodo aquí, así que me encantaría volver. Sin embargo, al final del día, es un negocio y veremos qué sucede como parte del proceso", finalizó el receptor.

De esta manera, el próximo paso es saber si Padres de San Diego decide darle una nueva oportunidad al dominicano en la próxima temporada para tener una mayor profundidad en su róster y volver a aprovechar su gran producción con el madero.