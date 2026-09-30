Cam Schlittler convierte a los Red Sox en su víctima favorita

Cam Schlittler vuelve a demostrar que los Boston Red Sox representan un rival especial en su carrera. El lanzador de los New York Yankees suma otra actuación de alto nivel ante su ofensiva y fortalece unos números que ya resultan poco habituales.

Con su presentación ante Boston, Schlittler alcanza seis juegos frente a los Red Sox, entre temporada regular y postemporada. En ese recorrido acumula 38.2 entradas, apenas dos carreras limpias permitidas y 49 ponches, con una efectividad de 0.47.

También manda en octubre

El dominio de Schlittler también aparece en los escenarios de mayor presión. En su presentación de postemporada ante Boston, el derecho trabaja 6.1 entradas, permite dos imparables, concede un boleto y receta 10 ponches, sin permitir carreras.

La actuación confirma además su capacidad para mantener bajo control a una ofensiva que encuentra muy pocas respuestas ante sus envíos.

Números que hablan por sí solos

La producción del derecho toma todavía más valor cuando se observa el volumen de trabajo. En 38.2 innings, Boston solo consigue fabricar dos carreras limpias, mientras Schlittler suma 49 ponches.

Eso representa un promedio superior a un ponche por entrada y una efectividad inferior a una carrera por cada nueve innings. Una combinación que explica el dominio que mantiene sobre su rival,

Una temporada de consolidación

El rendimiento ante Boston forma parte de una campaña que pone a Schlittler entre los brazos más destacados de los Yankees. El derecho termina la temporada regular con 14 victorias, seis derrotas, 1.95 de efectividad y 239 ponches en 193.2 entradas.

Ahora, sus actuaciones ante los Red Sox añaden otro capítulo a una temporada en la que el pitcher encuentra una fórmula especialmente efectiva cada vez que enfrenta al conjunto de Boston.

